Vacina BCG teve alta na cobertura vacinal

A meta utilizada no Distrito Federal segue os parâmetros do PNI, de 80% para as vacinas contra o HPV e meningocócica C em adolescentes

Em 2022, a cobertura vacinal do calendário infantil apresentou aumento na procura de imunizantes, se comparado com 2021. No entanto, os índices de cobertura vacinal ainda estão abaixo da meta preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Entre as coberturas vacinais que apresentaram os menores índices, estão as vacinas de tríplice viral (60,4%), febre amarela (71,6%), pentavalente (77,2%), hepatite B (77,2%) e poliomielite (77,3%). A única vacina que teve alta significativa na cobertura vacinal no último ano foi a BCG, que em 2021 era de 96,1% e subiu para 114,4%.

A meta utilizada no Distrito Federal segue os parâmetros do PNI, de 80% para as vacinas contra o HPV e meningocócica C em adolescentes; 90% para as vacinas BCG e rotavírus; e 95% para as demais vacinas indicadas na rotina do Calendário Nacional de Vacinação.

De acordo com a enfermeira da área técnica de Imunização, Milena Fontes, a vacina é a melhor forma de prevenir doenças em todas as fases da vida. “A poliomielite, por exemplo, é uma doença ainda presente em alguns países. O que garantirá que os vírus que a causam não voltem a circular no Brasil é a manutenção de elevados índices de cobertura vacinal da população”, alerta a enfermeira.

Sistema Imunológico

A vacinação é uma aliada da saúde infantil e seu principal objetivo é evitar a mortalidade, aumentando a expectativa de vida, especialmente na infância.

“As vacinas são fundamentais para prevenir doenças, pois estimulam a produção de anticorpos contra vírus, bactérias e outros microrganismos causadoras de doenças graves. Dessa maneira, ao tomar uma vacina, se induz uma proteção antes de ter contato com qualquer ameaça ao organismo”, explica a enfermeira da área técnica de Imunização Fernanda Ledes.

Os imunizantes que constam no Calendário Nacional de Vacinação são definidos por um grupo técnico de especialistas do Ministério da Saúde e visam a proteção, o mais precocemente possível, contra doenças graves e, muitas vezes, fatais.

“Orientamos que os pais das crianças e também os adultos mantenham a sua situação vacinal atualizada. Apenas com as coberturas vacinais elevadas conseguiremos manter as doenças imunopreveníveis – aquelas que podem ser evitadas com vacinas – afastadas”, alerta a profissional.

As informações são da Agência Brasília