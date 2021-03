UTIs: hospitais do DF com 97% de ocupação

Até o momento da publicação desta reportagem, 335 pessoas aguardam leito de UTI na capital

A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid está em 97,16% nos hospitais públicos do Distrito Federal. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h10 desta quarta-feira (30), dezessete leitos estão vagos, mas apenas onze deles são para pacientes adultos.

Na rede privada de saúde o índice segue em alta. Os hospitais particulares do DF estão com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid em 97,90%. Isso porque só nove leito estão vagos. Até o momento da publicação desta reportagem, 335 pessoas aguardam leito de UTI na capital.

Decisão judicial para fechar o comércio

Na noite desta terça-feira (30), a 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal determinou que as atividades comerciais deverão fechar novamente a partir de quinta-feira (1ª). a juíza federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira concedeu liminar para que o DF retome as medidas de enfrentamento à Covid-19 revogadas na segunda-feira (29)

Na decisão, o comércio deverá ser fechado , até que a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 da rede pública esteja entre 80% e 85% e a lista de espera tenha menos de 100 pacientes.

A intimação do GDF tem urgência para cumprimento imediato da liminar, inclusive de fiscalização. O governador Ibaneis Rocha informou que irá recorrer da decisão

Vacinação no DF

O GDF anunciou nesta terça-feira (29), os dados dos boletins informativos sobre a vacinação no Distrito Federal, o documento revela o número de 297.956 vacinados da primeira dose e mais 75.485 pessoas que levaram a segunda dose. Nas últimas 24h foram 7.816 vacinados da primeira dose e 1.579 da segunda dose.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 374.160 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 74.250 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a segunda dose da vacina CoronaVac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. A pasta lembrou que devido ao curto espaço de tempo, a metade das doses recebidas foram reservadas para a segunda aplicação.

Covid-19 na capital

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.353 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 343.111 pessoas já foram infectados na capital e, até terça-feira (30), 15.825 casos estavam ativos. Além disso, capital candanga apontou um novo recorde com 94 óbitos desde o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do DF.

A cidade de Ceilândia é a mais populosa do DF e também a que mais registrou notificações positivas da doença, com 37.072 casos confirmados. Em seguida, estão as regiões administrativas do Plano Piloto (32.845) e Taguatinga (27.547)

Ao todo, 5.912 (1,7%) pessoas faleceram devido às complicações causadas pela doença. Do total de óbitos, 5.411 eram residentes do Distrito Federal e 501 eram cidadãos de outras unidades federativas. Uma noticia boa é que 93,7% (321.374) da população que já teve Covid-19 está recuperada.