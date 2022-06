Uso de máscaras é recomendado em escolas públicas e privadas do DF

A Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária aconselham a utilização de máscaras após aumento na taxa de contaminação no DF

Por: Marcos Nailton

No último sábado (11), o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, emitiu uma nota recomendando fortemente o uso de máscaras “em todos os ambientes das unidades de ensino públicas e privadas do DF para todos frequentadores”. O conselho também defende que haja campanhas educativas de estímulo à vacinação nas escolas e a adoção de estratégias para evitar aglomerações na entrada, intervalo e saída dos estudantes.

A orientação também foi recomendada pela Vigilância Sanitária em Saúde do DF, devido ao aumento de casos de Covid-19 na capital. No dia 2 de junho, a Secretaria de Saúde já havia recomendado o retorno da proteção facial em ambientes fechados e também em locais ao ar livre, com aglomeração de pessoas. O uso não é obrigatório, “contudo, tecnicamente, é recomendado o uso da máscara”, aponta a Vigilância Sanitária.

A taxa de transmissão da doença está acima de 1,00 desde o início do mês de maio. Na última sexta-feira, o Distrito Federal registrou no índice 1,80. O que indica que, 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 180 pessoas, em média.

Preocupada com o aumento, a estudante de escola pública, Ester Yonara, contou ao Jornal de Brasília que não se sente confiante em ter aulas sem o uso de máscaras. Ela disse que, na sua escola localizada na W3 Sul, dois professores foram diagnosticados recentemente com a doença e tiveram que ser afastados. Segundo ela, infelizmente somente uma pequena parte das pessoas está utilizando a proteção dentro do ambiente escolar.

“As pessoas usam de vez em quando, vem para a escola com máscara e depois tiram quando chegam, […] Não estou me sentindo nada segura na escola, eu por mim não estaria indo, mas não é tão simples”, contou Ester Yonara.

O médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dalcy Albuquerque Filho, disse em entrevista ao JBr, que a utilização das máscaras em escolas não deveria ter caído. O médico complementa falando que a recomendação deveria ter sido enfatizada fortemente, e que veio até tarde pela Secretaria de Saúde.

“É perfeitamente recomendável o uso de máscaras não só em escolas como em qualquer ambiente fechado hoje, principalmente em locais de muita aglomeração onde tem a circulação de muitas pessoas, […] A taxa de infecção está subindo, o número de casos está aumentando, o número de pessoas internadas, o números em UTI e óbito, embora felizmente, não naquela proporção catastrófica como já foi em outros momentos. Mesmo quando houver uma redução no número de casos, a recomendação do uso de máscaras em determinados locais deve ser mantida”, contou o médico infectologista, Dalcy Albuquerque Filho.

A Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE/DF), Ana Elisa Dumont, contou que nas escolas particulares há um monitoramento diário do número de casos, e que as direções das instituições particulares têm autonomia para poder adotar protocolos mais rígidos, caso agem necessários.

“Existe um movimento de algumas escolas tanto recomendando o retorno ao uso em espaços dentro da escola, como tem escolas que como faz esse monitoramento diário não tem tantos casos, tem casos isolados, então que não vê necessidade de um retorno de uso. Cabe a cada instituição verificar se há necessidade ou não de retornar com o uso obrigatório”, contou.