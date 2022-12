UniProcessus lança Mestrado em Direito

Primeira turma está prevista para o segundo semestre de 2023.

Cumprindo com o compromisso fiel com uma educação de qualidade e apresentando mais uma evolução para a instituição, o Centro Universitário UniProcessus, em associação com a Universidade La Salle, passará a ofertar, a partir de 2023, o Mestrado Interinstitucional (Minter) em Direito, com área de concentração em “Direito e Sociedade”. O convênio será firmado nesta quarta (7/12), na solenidade de assinatura no Campus de Águas Claras do Uniprocessus.

O mestrado em Direito e Sociedade terá como foco o estudo de como as transformações sociais afetam, influenciam e modificam o Direito em uma relação simbiótica. Em outras palavras, o estudo objetiva verificar as diferenças entre o direito legislado e o aquilo que ocorre no mundo dos fatos, partindo do pressuposto de que o Direito é um fenômeno social, isto é, dele provém e para a sociedade ele se dirige.

O curso terá duas linhas de pesquisa, sendo elas: Efetividade do Direito na Sociedade e Sociedade e Fragmentação do Direito. Segundo o professor e coordenador do mestrado no UniProcessus, Doutor Arthur Regis, esta é uma oportunidade ímpar para graduados em Direito e áreas afins avançarem e se aprofundarem nos estudos do ramo, isso com renomados professores da instituição.

“Temas atuais, relevantes e apaixonantes serão abordados, tais como: multiculturalismo na base do constitucionalismo democrático; instituições de garantia no novo constitucionalismo sul-americano; controle estatal e social da pesquisa científica na área da saúde humana; teorias sociais do Direito, entre outros”, explica o professor.

O edital de seleção para a primeira turma será lançado ainda no primeiro semestre de 2023, com começo das aulas previsto para o segundo semestre do mesmo ano. Mais informações pelo telefone: 61 3442 5300 ou acompanhe no site e nas redes sociais do UniProcessus.