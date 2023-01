Unidade Pró-Vítima de Planaltina suspende atendimento temporariamente

A Secretaria de Justiça E Cidadania informa que a Unidade Pró-Vítima de Planaltina estará com atendimento suspenso, no período de 16 a 30/01

Nota da Sejus

A Secretaria de Justiça E Cidadania informa que a Unidade Pró-Vítima de Planaltina estará com atendimento suspenso, no período de 16 a 30/01, em decorrência de sinistro de incêndio, ocorrido no Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes. Nesse período, os atendimentos ocorrerão por meio do telefone 61 9.9834-0611.