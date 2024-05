Unidade móvel do Hvep chega em São Sebastião

Durante os próximos três meses a população poderá contar com atendimento gratuito para animais domésticos. Nesta segunda-feira (13), a unidade móvel do Serviço Veterinário Público (Hvep) estacionou na administração regional (Quadra 101, Conjunto 08), com entrega de dez senhas diárias, sempre a partir das 8h.

Cada tutor poderá levar até dois pets para a unidade, que faz o atendimento primário de cães e gatos oferecendo recepção, triagem, atendimento clínico e ambulatorial, coletas para exames de sangue (hemograma e bioquímicos) e também vacina antirrábica.

É importante destacar que o serviço não oferece atendimento cirúrgico, castração, nem exames de imagem (raios X, ultrassom) no local. Havendo necessidade, esse tipo de exame pode ser agendado na unidade fixa do Hvep, que fica em Taguatinga, próximo ao Parque Lago do Cortado.

De acordo com a subsecretária de Proteção Animal, Edilene Cerqueira, a expectativa é atender cerca de 210 animais por mês, com a demanda variando de acordo com a região. No Recanto das Emas, última região atendida pelo Hvep móvel, foram realizados mais de mil atendimentos durante os três meses de trabalho.

“A gente seleciona regiões que têm uma população com menor poder aquisitivo e que normalmente não têm condições de levar o animal ao serviço veterinário. Então, o objetivo de trazer a unidade móvel para cá é fazer a prevenção, para que o animal tenha esse cuidado prévio e seja possível aumentar a saúde e o tempo de vida dele”, afirma a subsecretária.

Mais acessível

Os exames e triagens são realizados na parte da manhã, seguindo a ordem das senhas distribuídas. O retorno dos animais previamente agendados é efetuado na parte da tarde.

A estudante de biologia Camila Maia, 19, trouxe o gatinho Fred Nicácio para receber atendimento na unidade móvel, para exames e vacina. Ela soube do serviço por meio das redes sociais do GDF e resolveu ir bem cedo para aproveitar a vaga disponível perto de casa. “Eu acho maravilhoso porque eu já queria levar meu gato ao veterinário, só que o hospital público lá em Taguatinga é muito concorrido. Aí apareceu a unidade aqui e eu nem sabia que existia o atendimento móvel, então eu fiquei muito feliz”, declara.

A recepcionista Damiana Santos, 42, também foi uma das que chegou cedo para garantir o atendimento da cadela Maia e cuidar da tosse que ela vem apresentando há alguns dias. Ela destaca a importância da gratuidade do serviço. “Aproveitei e trouxe ela, porque eu não teria condições de pagar uma consulta particular agora. Eu acho um serviço muito importante porque, além dessa parte financeira, a gente não tem que se deslocar tanto para procurar um atendimento, já que é próximo de casa”, observa a moradora da região.

As informações são da Agência Brasília