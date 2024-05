GDF suspende temporariamente recebimento de doações para o RS

A Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta segunda-feira (13), que o recebimento de doações para a campanha Brasília pelo Sul está suspensa temporariamente.

Segundo a pasta, a suspensão foi necessária após os galpões da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) ficarem lotados com as doações.

“Agradecemos imensamente a generosidade e solidariedade do povo brasiliense até o momento. Suas doações são fundamentais para ajudar as famílias afetadas pela tragédia do Rio Grande do Sul”, divulgou a Chefia-Executiva de Políticas Sociais por meio de nota.

Ainda de acordo com a Chefia-Executiva, assim que os locais voltarem a ficar livres, o recebimento de doações será retomado.

Desde o fim de abril, uma grande parte do Rio Grande do Sul sofre com as fortes chuvas e enchentes. Segundo a Defesa Civil do estado, ao menos 147 pessoas morreram.