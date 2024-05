Mais de três mil pessoas em situação de rua receberão refeições gratuitas

A partir dessa segunda-feira (13), começa a valer o decreto que permite a distribuição de refeições gratuitas nos restaurantes comunitários para pessoas em situação de rua. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), a medida beneficiará cerca de três mil pessoas cadastradas nos programas socioassistenciais.

A medida foi autorizada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), em abril, que altera uma norma anterior na qual apenas o almoço e o jantar eram gratuitos. Atualmente, os restaurantes comunitários fornecem uma média mensal de 70 mil refeições somente no almoço e no jantar à população em situação de rua. Com a ampliação da oferta para incluir também o café da manhã, a expectativa é que este número suba para 90 mil.

“A partir de agora, nós passamos a incluir também o café da manhã para a população de rua. A comida será disponibilizada de acordo com o cardápio de cada restaurante. Atualmente, há quatro que ofertam as três refeições e, até fim do ano, outros oito terão os contratos renovados e passarão a operar com café, almoço e jantar todos os dias da semana”, afirmou a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Vanderlea Cremonini.

Por exemplo, onde há disponibilidade de café da manhã, almoço e jantar, essas três refeições serão distribuídas à população de rua sem custos. Naquelas onde há café da manhã e almoço, as duas são gratuitas, e nos restaurantes que servem apenas o almoço segue essa mesma lógica.

A expectativa é que, ainda neste ano, outros dois restaurantes comunitários sejam inaugurados. Um está localizado no Varjão, onde há investimentos de R$ 6,6 milhões por parte do Governo do Distrito Federal (GDF) para servir aproximadamente 2,4 mil refeições por dia. O outro, no Setor de Expansão, em Samambaia, ao custo total de R$ 7,5 milhões para disponibilizar 5.150 refeições diariamente. As duas novas unidades serão entregues à população já com horário ampliado, de domingo a domingo, e com o café, almoço e jantar previstos no cardápio.

Segurança alimentar

A ampliação do horário de atendimento e de oferta de comida, bem como a construção de novos restaurantes comunitários, são algumas das iniciativas para garantir a segurança alimentar no Distrito Federal. Ao custo total de R$ 2, o cidadão se alimenta nas três principais refeições do dia de forma saudável e equilibrada, sendo R$ 0,50 o café da manhã, R$ 1 o almoço e R$ 0,50 o jantar.

O açougueiro Manoel Bento, 58, vai ao restaurante comunitário de Arniqueira todos os dias. Para ele, é importante garantir alimentação também à população em situação de rua: “Essas pessoas não têm o que comer. Às vezes eu pego duas vezes para mim aqui e dou uma das porções para quem está lá fora. Agora, vou avisá-los que eles podem entrar e comer uma comida gostosa e boa de graça”.

A cozinheira Claudinely de Souza, 43, também elogiou a iniciativa: “É muito importante porque não é todo mundo que tem dinheiro para comer. Mesmo que seja um valor acessível, tem gente que não tem esse dinheiro. E a comida daqui é ótima, o cafezinho é muito gostoso”, disse.

Veja, abaixo, o endereço e as refeições servidas em cada unidade:

Café da manhã, almoço e jantar:

→ Arniqueira (QS 9 Avenida Águas Claras, Lote 3)

→ Planaltina (Setor Recreativo e Cultural -Módulo Esportivo -Via WL 1-a/NS)

→ Recanto das Emas (Avenida Recanto das Emas – Ǫuadra 205 -Lote 01)

→ Sol Nascente/Pôr do Sol – Unidade II (Ǫuadra 105, conjunto O, AE 1, trecho 02)

Café da manhã e almoço:

→ Brazlândia (Ǫuadra 36 –Área Especial nº 01 – Vila São José)

→ Ceilândia (CNM 01 – Bloco 01 – Lote 01 -Ceilândia Centro)

→ Estrutural (Ǫuadra 14 – Área Especial – Vila Estrutural)

→ Paranoá (Ǫuadra 2 – Lote A – Feira Livre -ÁreaEspecial)

→ Samambaia (ADE/S – Conjunto 15 – Lotes 01/02 – às margens da BR-061)

→ São Sebastião (Centro de Múltiplas Atividades – Lote 02 – próximo à Administração Regional)

→ Sobradinho (AR 13 – Área Especial 08 – Ǫuadra 03 – Setor Administrativo)

→ Sol Nascente/Pôr do Sol (ǪNR 01, Área Especial nº 2 – Ceilândia Norte)

Almoço:

→ Gama (Setor Central – Área Especial – Complexo Esportivo do Gama – Estádio Bezerrão)

→ Itapoã (Ǫuadra 61 – Área Especial – Entre Conjuntos D/E, Condomínio Del Lago)

→ Riacho Fundo II (Ǫuadra 10 – Conjunto 01 -Lote 01)

→ Santa Maria (Avenida Alagados – Área Central – junto ao prédio da Administração Regional).

As informações são da Agência Brasília