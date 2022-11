Em Samambaia, operação enxurrada vem para prevenir alagamentos

A administração de Samambaia fez a retirada de cerca de 15 toneladas de lixo e entulhos de boca de lobos na cidade

Bolas, garrafas pets, pneus de bicicleta, latas, sacolas, muito plástico e entulho estão sendo retirados diariamente das bocas de lobo em Samambaia. Fruto da operação enxurrada, que teve início antes do período das chuvas e foi intensificado na cidade em virtude das fortes tempestades que têm atingido o DF nas últimas semanas.

A equipe de obras da administração de Samambaia com a mão de obra do projeto mãos, da SESIPE – Subsecretaria do Sistema Penitenciário, suporte da NOVACAP e da Secretaria de Governo vem percorrendo diversos endereços, onde foram realizados serviços de limpeza, manutenção e desobstrução das bocas de lobo, tratando como prioridade para as avenidas comerciais, como 1° e 2° avenida norte, 1° e 2° avenida sul, avenida leste, 1° e 2° avenida oeste, pontos mais baixos como em algumas quadras residenciais estão sendo contempladas, a operação está acontecendo pelas ruas da cidade e visa intensificar a limpeza de boca de lobo.

Maria do Rosário, moradora da quadra 510, confirma que o trabalho executado na cidade tem mostrado efeitos positivos, ela conta que “a gente vê na televisão os alagamentos em todo canto, mas em Samambaia, só dura o tempo que a chuva está caindo, logo a avenida está toda sequinha”.

Segundo o administrador regional da cidade, Claudeci Martins, o serviço será mantido de forma ininterrupta, contudo ele chama atenção para a importância do zelo da população. “Várias toneladas de lixo foram retiradas, isso garante que a água possa escoar com facilidade, mas se a comunidade continuar depositando lixo nas vias, em poucos dias, tudo estará desfeito” destaca o Martins.