Único cinema de rua do DF, Cine Brasília chega aos 65 anos sendo redescoberto pelo brasiliense

Quando Lucio Costa propôs o Plano Piloto da Nova Capital, em 1956, o urbanista imaginou um cinema a cada quatro quadras das asas Norte e Sul, dentro das chamadas Unidades de Vizinhança. O projeto vingou apenas no chamado Quadrilátero Modelo, que abrange as quadras 107, 108, 307 e 308 Sul, onde nasceu o Cine Brasília (EQS 106/107).

Com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, o local foi o primeiro equipamento público cultural da cidade, aberto em 22 de abril de 1960, um dia depois da inauguração de Brasília. Hoje, é o único cinema de rua do Distrito Federal, além de ser a maior sala de cinema do Brasil em atividade, com capacidade para atender 620 pessoas.

Ao longo dos anos, o espaço viveu altos e baixos – para além do tradicional Festival de Brasília do Cinema Brasileiro –, seja pela falta de programação contínua, seja pela estrutura que foi se deteriorando com o tempo. Mas, como uma joia, sobreviveu às mudanças temporais.

Nos últimos anos, se modernizou, com reformas que melhoraram o espaço e trouxeram mais tecnologia, acessibilidade e conforto, e ampliou o acesso ao público, com programação ampla, regular e acessível definida por uma gestão compartilhada entre o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), e uma organização da sociedade civil (OSC).

“O Cine Brasília vai completar 65 anos, mas pelo funcionamento intermitente que teve ao longo do tempo precisou ser reposicionado e reconstruído em sua história, o que vem acontecendo nos últimos anos”, explica Sara Rocha, diretora do Cine Brasília.

“Estamos nesse processo de reposição para que ele seja redescoberto e integrado à rotina de lazer das pessoas, já que foi originalmente desenvolvido para ser uma sala de cinema pública com programação de qualidade a preços populares e uma alternativa às grandes cadeias, trazendo ao entretenimento camadas de reflexão”, revela.

Memória afetiva

Símbolo da resistência cultural da cidade, o espaço é um marco da memória afetiva de quem cresceu na capital. A pesquisadora de audiovisual Daniela Marinho, 40 anos, começou a frequentar o Cine Brasília na adolescência. Hoje, ela tem o cinema como seu ofício. É produtora-executiva e de atividades formativas do local. “Sempre foi o meu cinema favorito. Não tinha muitos amigos na escola, então era meu lugar de fuga, respiro, sonho, alento e, de certa forma, de conexão com o meu pai, que, na infância em Anápolis, de família adventista, fugia para ir ao cinema”, lembra.

“Acho que me encantei pelo cinema brasileiro dentro do Cine Brasília. Foi o que me fez fazer Comunicação Social com habilitação em Audiovisual na UnB, pesquisar o cinema brasiliense e começar a trabalhar com mostras e exibições. Então, trabalhar aqui é, de fato, a realização de um sonho. É como se a cobra mordesse o próprio rabo, um símbolo de continuidade”, define.

Um dos mais respeitados documentaristas brasileiros, Silvio Tendler, 75 anos, tem uma relação próxima com o local. “Desde o começo na minha carreira de cineasta tenho uma ligadura muito forte com o Cine Brasília. Comecei a frequentar os Festivais de Cinema de Brasília nos anos 1970, assim que voltei para o Brasil e, além de cinema, o palco se tornou espaço de grandes encontros e debates de cineastas de todo o país”, relembra Silvio.

Nas memórias do também professor e historiador, ecoam os aplausos e participações da plateia nos festivais. “São muitas lembranças desse espaço de cinema. Na sala de exibição, lembro daquela plateia pulsante, que levantava durante os filmes e participava das exibições ativamente”, comenta Tendler.

Formação de público

Hoje, o Cine Brasília tem conquistado também novos públicos e aumentado o número de frequentadores. No ano passado, o espaço recebeu 91 mil pessoas. Só este ano, nos três primeiros meses, já foram registrados 45 mil espectadores.

É o caso de Aline Peres, 34, que após conhecer o equipamento público em novembro do ano passado, tem ido pelo menos uma vez no mês ao espaço, atraída pela programação diversificada, preço acessível, boa localização e ambiente agradável.

“Sempre gostei de filmes, principalmente os nacionais, mas os espaços de cinema de shopping nunca me agradaram. Então, esperava as obras chegarem aos streamings para assistir. Depois de conhecer o Cine Brasília essa minha relação mudou. Hoje, eu pesquiso mais sobre os filmes e participo dos debates promovidos aqui”, conta Aline.

O primeiro contato foi quando ela se mudou para o Guará com a esposa e elas foram assistir ao filme vencedor do Oscar, Ainda Estou Aqui. “Antes disso, por morar no Entorno, a distância e a falta de tempo eram empecilhos para conhecer o local”, explica. “Mas lembro de ver o Cine Brasília através do ônibus, durante o percurso da Universidade de Brasília para Luziânia, achar o ambiente muito bonito e sempre pensar que um dia eu ia conhecer esse cinema”, acrescenta Aline.

Reformas e investimento

Em 2024, o Cine Brasília passou por uma reforma estrutural com investimento de R$ 1,5 milhão, proveniente da Lei Paulo Gustavo. As obras incluíram a adequação da acessibilidade nos banheiros, restauração da tela de projeção para exibições em 4K, impermeabilização do telhado, reparos nas caixas de luz externas e restauro da obra Candango, exposta na entrada do cinema.

O GDF também planeja ampliar o local, incluindo a construção de uma cinemateca para preservação e armazenamento de películas cinematográficas. A criação do anexo faz parte do projeto original de Oscar Niemeyer e será selecionada por meio de concurso público de arquitetura.

“O Cine Brasília é um lugar que está muito na vida das pessoas, porque está ligado à cena cultural da cidade desde o início. Então as pessoas realmente têm relações afetivas com o espaço”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes. “Temos feito inúmeras melhorias, e com a preocupação de sempre apresentar o melhor. A nossa ideia é, cada vez mais, expandir o acesso e trazer mais mostras e pessoas para cá”.

