Museu de Arte de Brasília terá atividades gratuitas para celebrar o aniversário da capital

O Museu de Arte de Brasília (MAB) preparou uma programação especial para comemorar os 65 anos de Brasília. De sábado (19) a segunda-feira (21), o espaço oferece uma série de atividades gratuitas para pessoas de todas as idades.

No sábado (19), haverá contação de histórias para bebês (de 18 meses a 3 anos), a partir das 10h30. Às 15h, o público poderá fazer uma visita guiada pelo museu, com intérprete de Libras, na mediação Olhar Fotográfico no MAB: Brasília e a Arquitetura Modernista. Fechando o dia, às 16h30, haverá uma oficina de arte abstrata a partir das obras de Galeno e Athos Bulcão, para crianças a partir de 4 anos.

No domingo (20) e na segunda (21), às 10h30 haverá um teatro de luz e sombras para crianças com mais de 3 anos. Às 16h30, jovens e adultos podem conferir a oficina Brasília em Maquetes. A principal atividade da programação especial terá vez às 14h30. Trata-se da mediação Linhas que contam histórias, que promoverá uma caminhada entre o MAB, a orla do Lago Paranoá e a Concha Acústica, com visitas, inclusive, a lugares que não são abertos ao público, como os camarins da concha. Ao final, os participantes são convidados a participar de um piquenique coletivo no gramado do museu — cada um deve levar seu próprio lanche.

Todas as atividades são gratuitas e não é necessário fazer inscrição. Porém, há um limite de vagas para cada uma delas. A programação completa está disponível nas redes sociais do museu.

MAB Educativo

As atividades especiais do aniversário de Brasília abrem a 3ª edição do MAB Educativo, cujo objetivo é promover ações de mediação cultural no Distrito Federal, ao longo de um ano. Escolas podem fazer o agendamento para levarem seus alunos na plataforma Conecta. A iniciativa conta com aporte do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) e projeta receber 13 mil pessoas neste ano.

“O MAB Educativo é um exemplo do impacto positivo que os projetos apoiados pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) têm na formação cultural da nossa população. Lançar a 3ª edição da programação justamente no aniversário de Brasília é uma forma simbólica e potente de conectar a cidade à sua vocação artística. Mais do que celebrar a história da capital, é uma oportunidade de convidar o público a vivenciar experiências culturais diversas, inclusivas e profundamente ligadas ao espírito modernista de Brasília”, destacou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Com informações Agência Brasília