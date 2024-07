UnDF lança auxílio-saúde mental para estudantes de graduação

Estudantes de graduação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e de suas escolas vinculadas já podem se inscrever no edital de concessão de auxílios estudantis 2024/2025. A novidade, dessa vez, é a oferta do auxílio-saúde mental. Serão disponibilizadas 50 vagas para receber o benefício de R$ 450. O valor poderá ser utilizado para custear despesas de atendimento psicológico, psiquiátrico ou aquisição de medicamentos, durante 12 meses, incluídos os períodos como recesso universitário e férias. O prazo de inscrição segue aberto até 9 de agosto. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje.

Ao considerar o contexto de adoecimento mental entre universitários de todo o Brasil, bem como após avaliar índices e dados nacionais/regionais, a UnDF ofertará o auxílio-saúde mental associado ao tripé de permanência “alimentação, moradia e transporte”, como mais uma importante ação para contribuir com a redução dos índices de evasão estudantil no ensino superior nacional. No Brasil, segundo o INEP, os dados sobre a evasão atingem a casa dos 54%. Na UnDF, após análise de dados da Secretaria Acadêmica, constatou-se que esta taxa está na casa dos 10%, no primeiro ano de funcionamento da Instituição, ficando, portanto, 40% abaixo do índice nacional.

“Este edital inaugura o auxílio-saúde mental como mais uma ferramenta imprescindível para a promoção da UnDF como um espaço solidário, inclusivo, de qualificação do desempenho acadêmico dos mais vulneráveis, de cuidado com a saúde mental e emocional de sua comunidade acadêmica. Destaco que não basta somente abrir vagas de educação superior, é preciso cuidar para que os estudantes tenham condições de concluírem seus cursos e de se sentirem aptos à vida profissional. As políticas de inclusão e acessibilidade são essenciais para resguardar a permanência estudantil universitária e ações nesta direção estão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UnDF”, destaca Simone Benck, reitora pro tempore da UnDF.

De acordo com o edital, a inscrição será realizada exclusivamente por via eletrônica por meio de link do Sistema Solis. No ato da inscrição, o estudante-candidato deverá inserir no link específico, na plataforma Solis, a documentação listada no regulamento. Para participar da seleção, o candidato deve possuir renda mensal bruta familiar per capita correspondente a, no máximo, 1,5 salários-mínimos, o que corresponde a R$ 2.118.

Rafael de Mesquita Ferreira Freitas, diretor de Assistência Estudantil e Humanização da UnDF, explica que os auxílios estudantis têm a importante função de aproximar as possibilidades que estudantes sócio vulneráveis têm para concluir seus cursos. “Temos verificado que a concessão de auxílios têm, progressivamente, aprimorado a permanência dos estudantes na universidade. Pretendemos continuar ampliando essa atuação”, reforça Freitas.

Sobre os auxílios estudantis

A concessão de auxílios integra a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UnDF. A PAE consiste em um conjunto de programas, projetos e ações orientados à democratização do acesso, permanência e ao êxito de estudantes na educação superior pública e de qualidade.

O auxílio-saúde mental, ofertado neste edital 2024/2025, disponibiliza recursos financeiros para contribuir com o custeio de tratamento psicológico e ou psiquiátrico e ou aquisição de medicamentos necessários ao tratamento dos estudantes.

“Já há alguns anos vem crescendo o número de pesquisas mostrando que a saúde mental dos universitários é afetada de formas específicas em relação à população em geral. Em um momento de reconstrução da ciência brasileira, pretendemos também prover programas e oportunidades para criarmos um ambiente no qual as expectativas e os sonhos dos estudantes sejam cultivados com igualdade de oportunidades, inclusão social e responsabilidade com a comunidade”, ressaltou Rafael de Mesquita Ferreira Freitas, diretor de Assistência Estudantil e Humanização da UnDF, sobre a importância da oferta deste novo auxílio aos estudantes.

O auxílio-permanência é destinado à moradia, à alimentação e aos gastos básicos dos estudantes. O valor mensal a ser repassado é de R$ 660 pelo prazo de 12 meses. Para este auxílio foram disponibilizadas 250 vagas.

O auxílio-transporte tem a finalidade de oferecer apoio financeiro no valor de R$ 400 para o pagamento de passagens rodoviárias aos estudantes de baixa renda moradores do entorno do Distrito Federal, que não possuem acesso ao programa Passe Livre da Secretaria de Mobilidade do GDF. O auxílio destina-se ao deslocamento diário entre a residência do estudante e o campus universitário e será pago mensalmente. Nos meses de férias e em dias de recessos estabelecidos no calendário acadêmico o valor será pago proporcionalmente. Para este auxílio foram destinadas 25 vagas.



O auxílio-creche é destinado aos estudantes que possuem a guarda ou são responsáveis legais de criança que ainda não tenha sido contemplada com vaga na rede pública de ensino (creche e pré-escola) do DF ou da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride). O auxílio, no valor de R$ 485, será pago mensalmente e terá duração máxima de 12 meses, incluindo os períodos relativos às férias e recessos legais. Foram disponibilizadas oito vagas para este auxílio.

Histórico dos benefícios concedidos

No primeiro edital de concessão de auxílios estudantis da UnDF, lançado em 2023, foram contemplados 112 estudantes, sendo 108 auxílios-permanência, no valor de R$ 660; 14 auxílios-transporte, no valor de R$ 300; e, três auxílios-creche, no valor de R$ 485. Alguns estudantes receberam os benefícios de forma cumulativa.

Além da concessão de auxílio financeiro, a PAE prevê a oferta de bolsas e de incentivos como, por exemplo, a bolsa de iniciação científica, lançada pela UnDF no mês de fevereiro deste ano, que concedeu 30 bolsas no valor de R$ 700.

*Com informações da UnDF