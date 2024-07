SLU já recolheu mais de 390 mil toneladas de entulho este ano

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) recolheu, neste ano, mais de 390 mil toneladas de resíduos de construção civil, podas e galhadas de árvores. O montante representa 60% do recolhido em todo 2023, quando 651 mil toneladas de entulho foram retiradas de circulação – média de 54,25 mil toneladas ao mês

No Distrito Federal, todo resto de obra recolhido pela autarquia é direcionado à Unidade de Recebimento de Entulho (URE), onde será reciclado com um britador que transforma o material em areia, brita e rachão. Esses subtipos de produtos são utilizados pelo GDF na execução de serviços de infraestrutura urbana, especialmente em pavimentação de vias.

“A URE recebe, em média, cinco mil toneladas de resíduos por dia, sendo 40% desse material produto de descarte irregular, 40% particular de construtoras e o restante de autarquias públicas”, detalha a subdiretora de Gestão e Limpeza Urbana do SLU, Andréa Almeida.

Segundo a servidora, apesar dos esforços das equipes da SLU, apenas 20% do entulho recolhido pode ser reciclado. “A maioria do material chega misturado e é extremamente difícil separar, pois esse resíduo chega de tal maneira que a tecnologia da unidade não é capaz de fazer a separação”, explica.

O GDF prepara a abertura de licitação para construção de mais uma URE, que ficará localizada no Recanto das Emas, entre a BR-060 e a DF-180, e com investimento de R$ 1,7 milhão. A fase de planejamento da obra prevê a concepção, a implantação, a operação e a manutenção da nova unidade.

Um dos diferenciais do futuro equipamento de reciclagem é o processamento e reaproveitamento dos subtipos de produto sem a necessidade de aterramento de parte dos resíduos inservíveis. “Essa nova URE vai ampliar de 20% para 79% o aproveitamento dos resíduos. Lá, vamos ter equipamentos e tecnologias mais modernas para garantir uma separação mais criteriosa”, completa a subdiretora.

Papa-entulho

Os contêineres e caçambas são importantes aliados do SLU na destinação adequada dos resíduos no Distrito Federal. Atualmente, a capital conta com 23 papa-entulhos espalhados por 15 regiões administrativas: Águas Claras, Plano Piloto, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II e Taguatinga.

O SLU trabalha para ampliar a cobertura dos papa-entulhos no DF. Quatro unidades estão em construção no Riacho Fundo II, Granja do Torto (Lago Norte), Itapoã e Planaltina, e a meta é chegar a 10 equipamentos instalados neste ano. O investimento na ampliação dos serviços supera R$ 3,8 milhões.

Agência Brasília