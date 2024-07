PMDF apreende 30 kg de maconha e arma de fogo após denúncia de pertubação no Sol Nascente

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma arma de fogo e 30 kg de maconha no Setor Habitacional Sol Nascente, no último domingo (30).



A operação começou quando policiais do Grupo Tático Rural (GTR) e do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) foram chamados para averiguar uma ocorrência de perturbação da tranquilidade no Incra 09, em Brazlândia. Durante a abordagem, uma das pessoas foi encontrada com drogas e munições de calibre 380.



Após o flagrante inicial, os policiais se dirigiram à residência do suspeito, localizada no Sol Nascente. No local, foram encontrados 28 tabletes de maconha, totalizando 30 kg, além de uma pistola calibre 380, 15 munições intactas e três deflagradas. Também foram apreendidas três porções de skunk, uma balança de precisão, um celular, R$ 714 em espécie e R$ 9,9 mil em cheques.