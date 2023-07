UnDF: Ibaneis participa da abertura da Semana de Acolhimento Estudantil

Na oportunidade, o governador anunciou a nomeação de novos professores para a instituição ainda este ano

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou na noite de ontem da abertura da Semana de Acolhimento Estudantil da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), no campus do Lago Norte. “Essa universidade vai trazer grandes frutos para o DF. Nos unimos nessa proposta para dar mais condições às pessoas de mudar suas vidas. Eu acredito no ensino”, disse o governador em discurso. Na oportunidade, o chefe do Executivo local anunciou a nomeação de novos professores para a instituição ainda este ano.

“Sei o tanto que o ensino tem condições de mudar a vida das pessoas e nesse segundo semestre vamos chamar mais professores”, afirmou. “Fiz questão de convidar o professor Jorge Amaury em 2019 para montar o projeto dessa universidade e esse projeto nasceu. Trabalhamos muito e conseguimos encaminhar um projeto de lei consistente”, destacou a respeito do surgimento da universidade. O governador ressaltou ainda que o início das aulas é muito esperado e que agora, tem o intuito de realizar um projeto de ampliação dos cursos ofertados.

Aos jornalistas, o governador Ibaneis Rocha detalhou a dificuldade para a construção da universidade e celebrou a conquista, que veio em seu mandato: “Essa universidade tinha uma previsão de instalação de mais de 30 anos e infelizmente os governos anteriores não tiveram um carinho com a população para instalar. Fizemos um empenho grande, com uma equipe muito bem organizada e hoje se concretiza mais um passo nessa caminhada, que é receber os alunos que passaram no processo seletivo”.

Para a reitora da UnDF, Simone Benck, esse foi um momento especial. Na ocasião, ela relembrou a sanção da lei de criação da universidade, a entrega do campus, a nomeação de posse dos concursados e a matrícula dos primeiros estudantes. Segundo Benck, esses foram resultados do empenho do Governo do Distrito Federal (GDF). Benck se colocou ao lado da comunidade acadêmica e disse que o professor Jorge Amaury, falecido em 2021 em decorrência da covid-19, está feliz “de onde estiver”, com a materialização desse sonho.

“Neste segundo semestre de 2023, a oferta se dá em cursos de graduação e pós-graduação, para acolher jovens e adultos que visam se aperfeiçoar. Espero que a UnDF tenha vida longa e oportunize o cumprimento do dever e ciência de que os estudantes têm o direito a aprender”, concluiu Simone em discurso. O Governo do Distrito Federal (GDF) prevê ainda a chegada de novos cursos e a abertura de vagas para poder integrar mais estudantes, já que a instituição tem recursos garantidos, previstos dentro da Lei Orçamentária.

Presente no evento, Isaías Aparecido, secretário executivo de Educação, também comemorou: “Nós da Secretaria de Educação sonhamos muito com esse momento. Hoje os alunos que saem do ensino médio poderão ter a oportunidade de entrar numa universidade que é nossa”. A semana de acolhimento visa receber e introduzir os alunos para o semestre letivo, que começa em 31 de julho. Participaram também do evento administradores regionais, o secretário de Planejamento do DF, Ney Ferraz, o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, controladores gerais e tenentes.

A UnDF deve receber cerca de 360 alunos, selecionados pelo processo seletivo que começou no dia 31 de maio, sendo que 50% das vagas foram destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas da rede pública do DF. Os alunos vão integrar os cursos de Engenharia de Software, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Gestão de Tecnologia da Informação, Matemática, Pedagogia, Produção Cultural, Serviço Social e Sistema de Informação.