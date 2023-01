Inscrições para cursos EaD da Escola de Governo terminam nesta sexta (6)

As aulas do ensino a distância são autoinstrutivas, ou seja, os alunos podem estudar sem o apoio de um tutor e em qualquer momento do dia

As inscrições para os cursos da modalidade Ensino a Distância (EaD) oferecidos pela Escola de Governo (Egov) terminam nesta sexta-feira (6). Estão disponíveis 20 cursos com temas variados, além de 14 palestras do Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis). Interessados devem se inscrever por meio deste link.

As atividades das novas turmas começam na próxima segunda-feira (9) e terminam em 9 de fevereiro.

As aulas do ensino a distância são autoinstrutivas, ou seja, os alunos podem estudar sem o apoio de um tutor e em qualquer momento do dia, conforme a própria disponibilidade.

Entre as temáticas dos cursos, destacam-se Atendimento ao público, Gestão e fiscalização de contratos e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar. Já as palestras abordam, principalmente, alimentação da gestante, cuidados com o recém-nascido e sistema de doação de leite materno.

Crescimento

Em 2022, o número de inscritos para as capacitações online registrou recorde. Mais de 15 mil servidores do GDF foram certificados em 230 turmas. Já em 2021, foram 136 turmas com 12.522 alunos.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, afirma que a variedade de cursos oferecidos é um dos motivos do aumento da adesão às aulas remotas e lembra que a formação contribui com o funcionamento dos serviços oferecidos à população. “É um aprendizado que será bem-aproveitado na administração pública e também na vida desses servidores”, pontua.

Com informações da Agência Brasília