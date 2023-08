UnB divulga edital para vestibular de 2024

Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima terça-feira (22), e o prazo vai até 19 de setembro pelo site do Cebraspe

Chegou a oportunidade para quem tem o sonho de ingressar na Universidade de Brasília (Unb). A instituição divulgou o edital para o vestibular tradicional de 2024, com 2.112 vagas nos cursos de graduação dos câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Gama, Planaltina e Ceilândia, nos turnos diurnos e noturnos.

Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima terça-feira (22), e o prazo vai até 19 de setembro pelo site do Cebraspe. A taxa é de R$ 167, com data limite para pagamento até 6 de outubro.

Estão disponíveis os editais para o vestibular tradicional e o vestibular para licenciatura em língua brasileira de sinais (Libras), ambos para ingressar no 1º semestre letivo de 2024. As provas serão aplicadas no Distrito Federal e nas cidades de Formosa-GO, Goiânia-GO, Valparaiso-GO e Uberlândia-MG. As provas de conhecimentos I e II e de redação estão previstas para 25 de de novembro, enquanto as de conhecimentos III serão aplicadas no dia seguinte, em 26 de novembro.

O resultado final do certame está previsto para ser divulgado no dia 16 de janeiro de 2024.