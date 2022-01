UnB construirá creche para atender população de baixa renda

O local poderá atender 94 crianças em período integral ou 188 alunos divididos em dois turnos. A obra tem a sua inauguração prevista para 2023.

Por Gabriel de Sousa

A Universidade de Brasília (UnB), assinou um contrato para o iniciar a construção de uma creche para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, que estará localizada no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. A instalação tem como parceria a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SES/DF), e poderá atender 94 alunos em período integral até 188 divididas em turno matutino e vespertino. A previsão inicial é que o espaço seja inaugurado em 2023.

A cerimônia de assinatura da construção da creche aconteceu no dia 29 de dezembro, quando foi definido que a empresa Saex Construções e Comércio LTDA irá construir um espaço de 1 mil m², distribuídos em um pavimento térreo, com salas de aula, sala para amamentação, áreas livres verdes, refeitório, solário, fraldário, parque infantil, entre outras instalações.

Durante o evento, realizado em uma reunião virtual, a reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão, explicou que o novo espaço da instituição oferecerá benefícios e trará qualidades para a população da capital federal.



“É um investimento para toda a comunidade do Distrito Federal, um território que tem uma carência enorme de creches. A gente pretende que seja uma creche-escola inovadora, modelo para o Distrito Federal. Nós não estamos apenas assinando um contrato de obra; nós estamos projetando um futuro melhor”, disse.

O valor da obra foi licitado em R$ 5,1 milhões, que será iniciada com recursos da emenda de uma bancada composta por deputados e senadores do Distrito Federal, sendo indicada pela deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF). Durante a cerimônia de assinatura da futura construção, a parlamentar lembrou das outras atividades já realizadas pela instituição federal. “A UnB já faz um trabalho de formação maravilhoso com os nossos jovens e adultos, inclusive tem curso de extensão para a terceira idade. Agora, trazendo a criança também para dentro do ambiente universitário. É muito bonito o que está acontecendo e com certeza será uma referência para o Brasil”, disse.

A creche estará localizada próximo ao posto policial da “Colina”, tendo um acesso privilegiado pela Via L3 e L2 Norte. Segundo os responsáveis do projeto da Universidade de Brasília (UnB), a construção terá a duração de 12 meses. Porém, será necessário anteriormente um período de cerca de três meses para a preparação do terreno.

Em uma entrevista para o Jornal de Brasília, a diretora de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico do Decanato de Graduação da Universidade de Brasília, Eloísa Pilati, informou que a creche seguirá as normas de ingresso da Secretaria de Educação (SEE/DF), que irá atender as famílias economicamente vulneráveis, e que trabalham ou estudam próximos do local. “Os primeiros beneficiados, as pessoas que moram ou trabalham perto. O outro critério é quem tem menor renda. Teoricamente, a gente vai privilegiar quem mais precisa”, disse.

UnB também construirá um centro de pesquisa voltada para a primeira infância

A Universidade de Brasília (UnB) também irá iniciar a construção de um Centro de Pesquisa em Primeira Infância, que estará localizado próximo à nova creche. A instalação teve o valor licitado em R$ 6,7 milhões e será iniciado por verbas provenientes de emendas parlamentares, sendo construída pela Artflex Engenharia.

De acordo com a diretora Eloísa Pilati, a inauguração deste prédio será um avanço nos estudos multidisciplinares introduzidos pela Universidade de Brasília (UnB), sendo um espaço de colaboração entre pesquisadores e projetos de pesquisa. “Devido à relevância que o avanço do estudo da primeira infância vem tendo ultimamente, a UnB optou por construir próximo à creche, esse Centro de Pesquisa em Primeira Infância”, afirma.

Segundo Pilati, o Centro de Pesquisa em Primeira Infância abrigará professores e estudantes interessados no estudo deste tema, sendo um espaço de divulgação das pesquisas e na formação de profissionais da educação, que poderão manter um contato mais próximo com a comunidade. “A UnB já tem muitas pesquisas na área da primeira infância. Este Centro irá concretizar esses encontros, possibilitar e viabilizar os diálogos entre esses pesquisadores de todas as unidades”, conclui.