Uma das 275 vagas de emprego pode ser sua, confira

Existem 275 novas vagas de emprego nesta quarta-feira (22) para várias áreas de atuação e diferentes níveis de escolaridade nas agências dos trabalhadores. Uma delas pode ser sua. Se você é costureira de reparação de roupas, estão sendo ofertadas 30 vagas, com salário de R$ 1.100, mais benefícios. A exigência é ter ensino fundamental completo. Para quem tem ensino médio completo, existem 20 vagas para consultor de vendas, com salário de R$ 1.300, mais benefícios.

Boas chances também para auxiliar de limpeza. São 15 vagas, com salário de R$ 1.100, mais benefícios e uma vaga para pessoa com deficiência. Esta oferta não exige experiência comprovada. Para eletricista de instalações são 24 vagas, com proventos de R$ 1.545, mais benefícios. Basta ter o ensino fundamental incompleto. E se você é pedreiro, existem 15 vagas, com salário de R$ 1.870, mais benefícios. Cinco destas vagas não exigem escolaridade nem experiência.

Para pintor de obras são 14 vagas, cujo salário é de R$ 1.800, mais benefícios. Não se exige escolaridade, nem experiência. E para vendedor pracista, são ofertadas 16 vagas cujo salário varia de R$ 1.100 a R$ 1.300, mais benefícios, de acordo com a escolaridade.

Há duas vagas para técnico em eletromecânica, pagando R$ 1.975, mais benefícios. São exigidos experiência e ensino médio completo.

Vale destacar que, mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, os interessados podem deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

*Com informações da Agência Brasília