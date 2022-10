Um pouco de verde em meio a tanto concreto

“Surgiu essa ideia, de fazer uma praça, porque aqui não tinha nada, só tinha terra e umas árvores abandonadas”, destaca

Por Amanda Karolyne

Inaugurado nesta quinta-feira (19), o Jardim das Oliveiras coloca mais verde em Brasília, com tantos tons marrons e cinzas nesta época do ano. Localizado na esquina do trecho 2, do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), o projeto paisagístico foi realizado pela arquiteta Alessandra Braga. A recuperação da praça contou com o plantio de oliveiras centenárias, que dão nome ao local, que faz parte do projeto Adote Uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), do GDF, em parceria com a Agroflores Brasília.

Um montante de quase R$500 mil foi investido pelo proprietário da Agroflores, o empresário Ari Braga. A praça fica localizada em frente a sua loja. “Surgiu essa ideia, de fazer uma praça, porque aqui não tinha nada, só tinha terra e umas árvores abandonadas”, destaca.

O homem, que trabalha com paisagismo, viu uma oportunidade de trazer mais identidade para seu espaço de vendas. “Como trabalhamos com paisagismo aqui em Brasília, pensamos em trazer umas oliveiras para cá, porque a oliveira não é uma simples árvore”, afirma.

Para ele, a presença dessa espécie de árvores chega a ser emocionante. “Pensei: vou colocar umas oliveiras aqui, para embelezar a praça, e para ser um local para contemplar.”, declara. A origem da olivieira, segundo Ari, traz ainda mais singularidade ao projeto. Segundo ele, a planta, proveniente do la do Getsemane, muda a experiência.

O paisagismo foi desenvolvido a partir do plantio de quatro oliveiras centenárias, que iriam compor a vegetação que já existia no ambiente. Também foi feita a colocação de bancos de concreto e um pergolado para permitir maior conforto aos visitantes.

O empresário afirma que as pessoas são convidadas a esse espaço público, e podem descansar por ali, tirar fotos, ou até se conectar com a natureza, respirar, ou até fazer uma oração. “Vai ser um local de apoio, em que as pessoas vão dizer: vou parar aqui e atender o celular, vou ver os passarinhos. Respirar”, cita.

O Jardim das Oliveiras é a primeira praça do SIG, esse espaço que Ari apelidou de pit stop, um refúgio da correria do dia a dia, e do tanto de carros que vivem passando pelas ruas do Setor de Industriais.

Ao todo, foram plantadas quatro Oliveiras centenárias, oito fênix, seis cycas revolutas, seis bromélias imperiais, sessenta trandescantias Zebrinas, oitenta tostões, vinte celpinias rubras, dez clúsias verdes, dez azaleias roxas, uma pata de elefante, seis dormentes, entre outras plantas. Também foi instalado um pergolado, quatro bancos de concreto de formato curvo, e outros objetos. E ainda foram usadas quatro toneladas de brita branca para finalização do projeto paisagístico.

O Jardim das Oliveiras foi projetado em parceria com o GDF, que tem o programa Adote uma Praça, em prol da manutenção e recuperação de áreas públicas por meio de parcerias com empresários e moradores do DF. O programa já foi responsável por revitalizar e reformar mais de 200 espaços em todo o Distrito Federal. Segundo Ari, poucas pessoas e empresas participam do Adote uma Praça, e ele considera que esse Jardim vai servir como exemplo. “A cidade vai ficando mais bonita para nós que moramos aqui. A cidade é nossa, né! Temos que cuidar”, finaliza.