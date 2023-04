Um passeio no coração da capital sobre duas rodas

Usando o sistema de bikes compartilhadas e as ciclovias bem-cuidadas, conheça um percurso cívico pelo Eixo Monumental com 7 atrações

Mobilidade é um assunto muito falado e trabalhado na capital federal. Prova disso são os diversos viadutos em obras (Epig, Sobradinho, Riacho Fundo), que vão aliviar o tráfego para o brasiliense. Além disso, as ciclovias ganham cada vez mais terreno: já são 636,89 km por todo o DF, a segunda maior malha de todo o país. Outra opção são as cerca de 500 bikes vermelhas compartilhadas, que estão em 70 estações espalhadas pelo Plano Piloto, bem convidativas para um rolê. Para o turista, por exemplo, está aí um bom programa.

A Agência Brasília criou um roteiro a bordo de uma bicicleta do sistema ‘Tem Bici’, saindo da Rodoviária do Plano e incluindo sete atrações turísticas na rota. Todos os monumentos do percurso, ao longo do Eixo Monumental, têm estações de bike – uma opção para dar uma paradinha e apreciar a vista. O preço do passeio é de aproximadamente R$ 15.

O trajeto tem cerca de 12 km (veja abaixo). Para iniciar o rolê, o ciclista retira a bicicleta na estação da rodoviária, paga ali mesmo o passeio e começa o ‘pedal’. A Catedral e a Praça dos Três Poderes são as primeiras paradas. A icônica Torre de TV, onde se aprecia a cidade de cima, também está no caminho. Já na estação Centro de Convenções, vale dar uma espiada no belo prédio que recebe eventos e, em seguida, atravessar a rua e conhecer o Estádio Nacional Mané Garrincha.

Um pit-stop no Mané Garrincha

O engenheiro de segurança do trabalho Gustavo Dias, 38 anos, morador de Curitiba (PR), aprovou a ideia. Ele trouxe a esposa para conhecer Brasília e já se dirigiu para a Catedral. Dias lembra que as características da capital são boas para um passeio de ‘camelo’, como os brasilienses gostam de chamar a bicicleta. “Aqui é legal, pois não tem morros ou aclives acentuados que dificultam para quem anda de bike”, afirma.

Gustavo Dias ressalta que é fácil andar de bike em Brasília porque “não tem morros ou aclives acentuados” | Fotos: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília

“Eu, por exemplo, desceria no Mané Garrincha, ainda mais se tivesse um jogo para assistir”, adianta Gustavo, torcedor do Coritiba que gostaria de ver o clube de coração na arena candanga. Mas o rolê vai ficar para a próxima vinda, segundo ele.

Já a recepcionista Jessica Rocha, 18, residente no Guará, diz que foi poucas vezes à Esplanada e tem curiosidade de andar numa bike compartilhada. “Quero conhecer mais, Brasília é uma cidade tão maravilhosa”, frisa. “Não tenho bicicleta, mas tem essa opção aí. Fazer um tour nos monumentos deve ser joia”, aposta a moça.

Turismo e mobilidade andam juntos

O secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, observa que a operação das bikes pagas vai muito bem e o passeio é seguro. “O sistema é muito eficiente e as estações estão bem espalhadas pela Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste etc”, diz. “Como é de fácil utilização e farto, isso proporciona ao turista passear bem e sem usar um veículo motorizado”, acrescenta. “Fantástico, uma ideia inovadora, né?”, opina o titular da pasta do Turismo, Cristiano Araújo, sobre o trajeto. “A mobilidade é essencial para o desenvolvimento do turismo”, reforça.

Ambos lembram, para os que não querem fazer muito esforço, que atualmente há também uma linha de ônibus saindo do aeroporto e que faz o percurso na região cívica de Brasília, com conforto e segurança. A opção está aí: rota sugerida, bicicletas de sobra e o convite ao turista ou ao brasiliense para aproveitar a capital sobre duas rodas.

Com informações da Agência Brasília