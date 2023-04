Um final de semana no quadradinho

O turista mais experiente sabe que viagens curtas pedem um roteiro bem planejado. Confira as sugestões para conhecer Brasília em três dias

Fim de semana é bom para descansar, mas também é perfeito para viajar. Ainda mais quando o destino é um quadradinho bem no centro do país, localização que facilita bastante para o turista de qualquer região deste Brasil continental.

O Aeroporto Internacional de Brasília é o único do país que se conecta com todas as 26 capitais estaduais, além de oferecer voos para outras 19 cidades brasileiras. De carro, as opções de rota também são muitas, sendo que as principais vias de acesso são as BRs 040, 060, 020 e 070.

Ficou animado para passar o final de semana aqui? A Agência Brasília preparou um roteiro de três dias para ajudar você que quer conhecer melhor a capital federal. Prepara a sua mala e vem com a gente. Confira abaixo!