Um dos maiores resgates de aves no DF é realizado no Gama

A operação foi realizada no início da noite desta segunda-feira (28), no Gama, um dos maiores resgates de passeriformes já registradas no DF

300 animais e mais de uma centena de gaiolas foram resgatados por auditores fiscais do Instituto Brasília Ambiental, em parceria com a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A operação foi realizada no início da noite desta segunda-feira (28), no Gama, um dos maiores resgates de passeriformes já registradas no DF.

Conforme a Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento (Sufam) do instituto, os auditores fiscais atenderam ao chamado da Dema, que recebeu denúncia na sua seção de maus-tratos. Os passeriformes estavam sendo criados irregularmente, trancafiados em uma casa de dois pisos, com estrutura de abafador de som, para evitar que o barulho dos pássaros fosse ouvido do lado de fora do recinto. A ação infringe a Lei 4.060/2007 de maus-tratos a animais.

A Dema fará a apuração criminal e o Brasília Ambiental, a apuração administrativa. Será aplicada multa, ainda não calculada, aos responsáveis. Até a publicação desta matéria, os auditores ainda estavam no local fazendo a autuação e classificando as aves.

Os pássaros deverão ser encaminhados para o Brasília Ambiental, e na manhã desta terça-feira (29) serão enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde serão acolhidos e submetidos a análise do estado de saúde.

“Adiantamos que existem fortes indícios de maus-tratos e trata-se de um dos maiores resgates de aves realizadas pelo Brasília Ambiental. Noventa por cento dos pássaros são canários da terra”, afirma o diretor de Fauna e auditor fiscal do instituto, Victor Santos. “Somente amanhã teremos a quantidade exata dos passeriformes e o valor da multa a ser aplicada. Agradecemos a parceria com a Dema/DF”, completa.

*Com informações da Agência Brasília