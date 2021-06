Um brinde ao amor: DF Plaza lança promoção especial para o Dia dos Namorados

O DF Plaza Shopping lança, de 1 a 12 de junho, a promoção Harmonize com Amor para a temporada mais romântica do ano.

A cada R$ 150 em compras, os clientes irão concorrer a duas adegas recheadas com 16 vinhos da Casa Perini. As notas deverão ser cadastradas no www.dfplazacomvc.com.br. O sorteio será realizado pela loteria federal, no dia 16 de junho.

E nas compras acima de R$ 300, um brinde instantâneo para brindar a dois: uma garrafa de vinho Macaw Cabernet Sauvignon.

Como um carinho aos clientes, dicas de harmonização com os especialistas da vinícola, disponibilizadas nas redes sociais do shopping, durante todo o período.

E para ajudar na hora da escolha do presente, influenciadores publicarão stories com sugestões garimpadas nas lojas. Como mais um serviço para essa missão, catálogos virtuais serão postados com opções que prometem agradar os namorados.

Várias operações do complexo gastronômico do DF Plaza Shopping preparam cardápios e menus especiais para quem quiser desfrutar no local, com toda a segurança que o momento exige. Aos que preferirem o aconchego do lar, opções para delivery ou take-out.

Os menus e pratos especiais, as dicas de presentes e de harmonização de vinhos poderão ser acessadas no @dfplazashoping, a partir do primeiro dia do mês.

Diogo Pipas, gerente de marketing do empreendimento, está otimista com a campanha. “ Pensamos em ações para atender às demandas de uma clientela plural em gostos e necessidades. Serviços que facilitam na hora da compra e experiências para deixar a data ainda mais gostosa e especial. Por isso, nossa previsão é de um aumento de 25% nas vendas, em relação ao mesmo período de 2019”.

Sobre a Casa Perini

Fundada em 1929, no Vale Trentino, região montanhosa da Serra Gaúcha propícia para o cultivo de videiras. Por apresentar invernos rigorosos, verões quentes com noites amenas, solo e altitude adequados, a região produz uvas de qualidade superior, excelentes para a elaboração de sucos, vinhos e espumantes.

Vinho Macaw Tinto Cabernet Sauvignon

Tão intenso quanto seus desejos. Os aromas lembram frutas vermelhas e especiarias. Um jardim para seus sentidos com sabor de frutas frescas, como as cerejas negras. Seduz o paladar, desde o primeiro gole.

Promoção Harmonize com Amor

De 01 a 12 de junho

Cadastro de notas e consulta de regulamento pelo www.dfplazacomvc.com.br

Retirada de vinho no balcão promocional, em frente à praça central (térreo)

Sorteio dia 16 de junho, pela loteria federal

Promoção válida para maiores de 18 anos

Catálogos virtuais, menus especiais, dicas de presente e de harmonização de vinhos no @dfplazashopping

DF Plaza Shopping

Rua Copaíba, lote 1 – Águas Claras

Funcionamento de alimentação:

De segunda a domingo, das 11 às 23 horas

Funcionamento das lojas:

De segunda a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos e feriados das 14 às 20 horas

Informações: 61 99663-6939 / 61 3451-5750

Canais digitais: http://www.dfplaza.com.br/

@dfplazashopping