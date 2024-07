Últimos dias para se inscrever nos 50 cursos gratuitos do Qualifica DF

Quem precisa garantir uma das mais de 12 mil vagas no último ciclo deste ano do Qualifica DF tem somente até quinta-feira (4) para fazer a inscrição em um dos 50 cursos profissionalizantes gratuitos disponíveis. Ainda é possível optar por qualquer uma das opções nos cinco polos existentes: Plano Piloto (Asa Sul), Guará, Planaltina, Paranoá e Ceilândia.

O candidato pode ir presencialmente às agências do trabalhador ou ao estande de inscrições montado na Rodoviária do Plano Piloto durante o horário comercial. Ainda há a comodidade de fazer a adesão via internet, diretamente pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), o órgão responsável pelo programa que já capacitou mais de 60 mil profissionais para o mercado de trabalho.



Os cursos de qualificação profissional oferecidos têm uma carga horária total de 240 horas/aula e serão ministrados nos turnos matutino, vespertino e noturno. Entre as modalidades disponíveis estão atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, cuidador de idosos, cabeleireiro, manicure e pedicure, além de vários outros cursos pensados para atender às principais necessidades atuais do mercado de trabalho.

Os cursos do Qualifica DF são destinados a pessoas que buscam aprimorar suas habilidades e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.

Todo o material didático, o uniforme e o lanche são gratuitos. Para quem não mora nas regiões onde há polos, pode ser feita a entrega de documentação para aquisição de passe livre no transporte público. Esse é o último ciclo de 2024 do Qualifica DF.

*Com informações da Sedet