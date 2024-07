Divulgado resultado final de concurso público da Emater

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater) divulgou, nesta terça-feira (2), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado do concurso público para recomposição do quadro de pessoal da empresa. Ao todo, são 126 vagas para diversos cargos, sendo 35 de caráter imediato, e 91 para cadastro reserva.

“A Emater precisa muito dessa recomposição, e essa é uma importante conquista que reforça nosso compromisso com a gestão eficiente e a continuidade dos trabalhos. A extensão rural é fundamental para a implementação de políticas de desenvolvimento no campo, atuando nas esferas econômica, social e ambiental. Essa conquista assegura que nossos serviços de assistência técnica e extensão rural continuem beneficiando pequenos, médios e grandes produtores do Distrito Federal de forma contínua e eficiente”, afirmou o presidente da Emater, Cleison Duval.



O resultado pode ser conferido no DODF e também no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora do certame. Não há mais possibilidade de recursos, que já foram analisados na etapa anterior do processo. Segundo a executora do contrato firmado com o Iades, Yana Veiga, a empresa está trabalhando para que as admissões sejam assinadas nos próximos meses.

“O prazo do concurso é de dois anos, que podem ser prorrogados por mais dois”, explica Yana, lembrando que os cargos foram apontados pelo grupo de trabalho nomeado pela Emater, que realizou um estudo das necessidades profissionais e elaborou o termo de referência para contratação da banca examinadora.

O edital do concurso público da Emater foi lançado em 20 de setembro de 2023. As provas foram aplicadas nos dias 10 e 17 de março deste ano.

*Com informações da Emater-DF