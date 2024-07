Pagamento de passagens com dinheiro em espécie no DF cai 5,5% em um dia

No primeiro dia de funcionamento do sistema 100% eletrônico, em 52 linhas de ônibus do transporte público coletivo do DF, o volume de pagamento de passagens com dinheiro em espécie caiu de 24,9% para 19,4%. Em apenas um dia, 5,5% das tarifas de todo o sistema passaram a ser pagas por meio de cartões bancários (débito ou crédito) ou do Cartão Mobilidade, fornecido pelo GDF.

“Notamos uma adesão maciça da população ao sistema eletrônico, tanto para efetuar o pagamento da passagem por meio de cartões quanto para fazer a recarga do Cartão Mobilidade por meio do Pix”, observa o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves. Nesta segunda-feira (1º), os postos de atendimento aos usuários bateram recorde de emissão do Cartão Mobilidade. Em um só dia, 1.878 pessoas adquiriram o cartão de uso exclusivo no transporte público coletivo do DF.

Segundo o gestor, 24.483 pessoas fizeram recarga por meio do Pix somente neste primeiro dia de implantação do novo sistema de pagamento das passagens. “Foi um volume recorde de movimentação em apenas um dia, registrando uma inversão no sistema”, contabiliza. “Em 2023, apenas 8% das recargas eram por meio digital, passando agora para mais de 57%, se considerarmos o que foi registrado no primeiro dia”.



De acordo com o titular da Semob, o mês de junho foi o período de maior emissão de cartões de transporte no DF. Foram emitidas 24.144 unidades do Cartão Mobilidade, quase o dobro dos 12.384 cartões emitidos em junho de 2023.

Com o início da implantação do sistema 100% eletrônico para pagamento de passagens, o GDF passou a contar com 30 novos pontos de atendimento aos usuários do Cartão Mobilidade. Agora, além dos pontos do BRB Mobilidade, cinco unidades do Na Hora estão atendendo os usuários com esse serviço: Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Gama e Riacho Fundo.

As concessionárias do transporte público coletivo do DF também estão habilitadas para emitir e fazer recarga do cartão. Os pontos operados pelas concessionárias funcionam principalmente nos terminais rodoviários.

Confira, abaixo, os novos pontos de recarga:

⇒ Urbi (6h às 18h, em dois turnos)

Terminal 143 – Recanto das Emas (AE, Quadra. 311); Terminal 251 – Recanto das Emas Q.600 (Avenida Ponte Alta, Quadra. 400/600); Terminal 262 – Terminal Riacho Fundo II (AE QS 18); Terminal 93 – Samambaia Sul (QN 327, AE 1); Terminal 110 – Riacho Fundo (Quadra 4, lotes 6 a 8)

⇒ Marechal (6h às 12h, 8h às 14h, 12h às 18h e 14h às 20h)

Terminal Taguatinga Sul (Setor F Sul, QSF 12); Terminal P Sul (EQNP 24/28); Terminal Guará I (QE 16); Terminal Guará II (AE 10, Módulo A); Terminal Plano Piloto (Rodoviária do Plano Piloto)

⇒ Piracicabana (6h às 20h, de segunda a sexta-feira; horário variado nos finais de semana)

Cruzeiro (Terminal Rodoviário, Sala 5); Planaltina (Terminal Rodoviário – Unidade 21); Sobradinho (Terminal Rodoviário, Unidade 5, Módulo B); Sobradinho II (Terminal Rodoviário, Unidade 6); Asa Sul (Terminal Rodoviário, unidades 4, 6 e 7)

⇒ BsBus (5h às 21h)

Terminal Setor O (AE C, QNO 14); Terminal QNR (QNR 1 AE, Setor R); Terminal M Norte (QNM 42 AE 3, Lotes 3 a 7); Terminal Estrutural (SCIA Quadra. 2, Cj. 1); Terminal Veredas (Setor Veredas, Praça Central AE, Lote 1 – Brazlândia)

⇒ Pioneira (5h30 às 22h, em três turnos)

Terminal Gama Sul; Terminal Itapoã; Terminal Paranoá; Terminal São Sebastião; Terminal Santa Maria Sul.

*Com informações da Semob