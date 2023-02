Último sábado para tomar reforço da vacina de covid-19 antes do Carnaval

Haverá unidades também para a vacinação infantil, inclusive com o reforço para as crianças que têm entre 5 e 11 anos

Falta uma semana para o início do Carnaval de 2023 e só 43% dos jovens de 20 a 29 anos receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19 no Distrito Federal. Entre os de 18 e 19 anos, o índice cai para 30%. Quem quiser cair na folia com mais segurança contra o coronavírus, a solução é comparecer a um dos 21 locais de vacinação que vão funcionar neste sábado (11).

Haverá equipes de atendimento em unidades básicas de saúde na Asa Sul, Cruzeiro, Planaltina, São Sebastião, Santa Maria, Gama, Guará, Estrutural, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Ceilândia. Também terá atendimento no Terraço Shopping (Octogonal), Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cose) do Gama, Feira dos Goianos do Gama e nos supermercados Trem Bão (Sol Nascente), Fort Atacadista (Sol Nascente) e Tatico (Samambaia). Um carro da vacina percorrerá ruas do Trecho 3 do Sol Nascente. A lista completa dos locais de vacinação está disponível em https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao.

Em todos os locais de atendimento, serão ofertados imunizantes para doses de reforço de todas as pessoas com mais de 12 anos que já tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses. Haverá unidades também com vacinação infantil, inclusive o reforço para as crianças de 5 a 11 anos.

Com informações da Agência Brasília