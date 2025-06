Último dia para se inscrever para a Conferência de Segurança Pública iLab-Segurança 2025

Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e de forças vinculadas têm até esta sexta-feira (13) para garantir participação na I Conferência de Segurança Pública iLab-Segurança 2025, que será realizada em Brasília, entre os dias 1º e 3 de julho.

Considerado o maior evento nacional voltado à integração, inovação e ao fortalecimento das políticas públicas na área, o encontro reunirá representantes dos 26 estados, do Distrito Federal, de órgãos federais, além de especialistas, pesquisadores e instituições da sociedade civil. As inscrições devem ser feitas até o fim do dia, por meio de link disponibilizado pela organização.

A cerimônia de abertura está marcada para 1º de julho, às 19h, no auditório Planalto do Ulysses Centro de Convenções. A programação técnica segue nos dias 2 e 3 no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, com painéis temáticos sobre inteligência policial, combate ao crime organizado, uso de tecnologias, políticas de prevenção e valorização dos profissionais de segurança.

“A segurança pública é uma das maiores preocupações da população. Por isso, precisamos somar esforços, integrar políticas e respeitar a realidade de cada estado”, afirmou o secretário de Segurança Pública do DF e presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública (Consesp), Sandro Avelar.

A conferência ocorre em um momento estratégico para o setor, no contexto das discussões sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025, que propõe mudanças na governança da segurança pública no país. O iLab-Segurança se consolida, assim, como espaço de debate, intercâmbio de boas práticas e formulação de propostas que envolvem estados e União, além de promover articulação entre gestores, operadores do sistema, estudiosos e representantes da sociedade civil.

Com informações da SSP-DF