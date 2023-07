Último dia de inscrição para cursos de capacitação voltados às mulheres

Ao todo, são 360 vagas, distribuídas nos turnos matutino e vespertino, com cursos que terão carga horária de 80 horas/aula

As inscrições para a etapa São Sebastião do projeto Mulheres Vencedoras encerram nesta terça-feira (11). A oferta é para cursos gratuitos de qualificação profissional como informática básica, design de sobrancelhas, trancista profissional, maquiagem profissional, auxiliar de escritório, recepcionista e alongamento de unhas e pode ser feita neste link.

Administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), os cursos são voltados para mulheres que buscam aprimorar habilidades e aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho. Ao todo, são 360 vagas, distribuídas nos turnos matutino e vespertino, com cursos que terão carga horária de 80 horas/aula.

Para participar, as interessadas devem ser pessoa física, brasileiras natas ou naturalizadas, ou estrangeiras em situação regular no país, trabalhadoras adultas – prioritariamente negras, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias. O curso é predominantemente voltado a candidatas residentes na Região Administrativa de São Sebastião e que estejam em situação de vulnerabilidade social.

Quem cursar alguma das opções ofertadas receberá um certificado de conclusão, desde que cumpra a frequência mínima de 75% da carga horária total e obtenha aproveitamento mínimo de 60% no curso.

A convocação e o início das atividades serão divulgados no site da Sedet a partir de quinta-feira (13), devendo as pessoas convocadas comparecer à Administração Regional de São Sebastião até sexta (14) para a confirmação das matrículas e apresentação dos documentos comprobatórios necessários.

Mais detalhes estão disponíveis na Subsecretaria de Qualificação Profissional (SQP) pelo telefone/WhatsApp (61) 9 8279-0085.

Com informações da Agência Brasília