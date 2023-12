Último Comando: PCDF desmantela tráfico de drogas no Núcleo Bandeirante

Até o momento, 22 criminosos foram detidos como resultado das ações policiais

Na manhã desta quinta-feira (21), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), deflagrou a Operação Último Comando com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região da Vila Cauhy, situada no Núcleo Bandeirante. A operação também se estendeu a localidades como Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Estrutural, Cruzeiro, Guará, Taguatinga, Riacho Fundo e Valparaíso de Goiás, com mandados de busca e apreensão em curso.

A investigação teve seu início no final do ano de 2022, visando reprimir efetivamente o tráfico de drogas na área. Durante o monitoramento inicial, as autoridades constataram que os principais traficantes da Vila Cauhy haviam se associado a uma facção criminosa proveniente do Rio de Janeiro. O objetivo desse grupo era consolidar seu controle sobre a venda de drogas na região, intensificando a intimidação sobre a comunidade local. Ao longo da investigação, provas substanciais foram coletadas, identificando dezenas de indivíduos vinculados ao esquema criminoso da área.

A autoridade policial representou pela necessidade de intervenção, resultando na expedição de 37 mandados de busca e apreensão pela 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a maioria deles destinada à Vila Cauhy, além de diversos mandados de prisão preventiva.

A Operação Último Comando contou com o apoio da Divisão de Apoio Logístico e Operacional (Dalop), a Divisão de Operações Especiais (DOE), a Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), além da colaboração da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape). No cumprimento das medidas, cães farejadores da PCDF, PRF e Seape foram empregados, reforçando a eficácia da ação.