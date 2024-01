UBSs têm atendimento ampliado para casos de dengue

Neste final de semana, as UBSs 2 de Ceilândia e 2 de Brazlândia passarão a funcionar aos sábados e domingos, das 7h às 19h

A partir desta quinta-feira (17), 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar com horário ampliado para atender pacientes diante do aumento de casos de dengue. Os locais funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

A orientação é procurar a UBS mais próxima, diante dos primeiros sintomas da doença, como febre alta (acima de 38ºC), dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, cefaleias e possíveis manchas vermelhas pelo corpo.

Confira as UBSs com horário ampliado:

– UBS 1 da Asa Sul (SGAS 612);

– UBS 1 do Paranoá (QD 21, área especial, Conjunto 15);

– UBS 1 de São Sebastião (Centro de Múltiplas Atividades);

– UBS 1 de Águas Claras (QS 5, Lote 24, Av. Areal);

– UBS 2 do Recanto das Emas (Quadra 102, área especial);

– UBS 5 de Taguatinga (Setor D Sul, AE 23);

– UBS 1 de Vicente Pires (Rua 4C, chácara 12);

– UBS 3 de Ceilândia (QNM 15, Lote D, área especial);

– UBS 7 de Ceilândia (QNO 10, área especial, D, E);

– UBS 6 do Gama (Entrequadra, área especial 12/16, Setor Oeste);

– UBS 1 de Santa Maria (QR 207/307, conjunto T, lote 2).

Neste final de semana (dias 20 e 21 de janeiro), as UBSs 2 de Ceilândia (Bloco F da QNN 15) e 2 de Brazlândia (Quadra 45 da Vila São José) passarão a funcionar aos sábados e domingos, das 7h às 19h. Outras 60 unidades já abrem aos sábados, das 7h às 12h.

Caso os sintomas apresentados sejam graves – dores intensas na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tontura e cansaço extremo – a orientação é procurar uma das 13 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) espalhadas pela capital. A população pode consultar, em tempo real, a situação de cada UPA, incluindo a fila de espera para atendimento.

As informações são da Agência Brasília