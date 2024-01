Lei incorpora turismo religioso e esportivo à política do DF

A medida, que altera a Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012, consolida o reconhecimento desses segmentos como parte fundamental da estratégia turística da região

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou, nesta quarta-feira (17), a lei que altera a política de turismo local, incorporando os turismos religioso e esportivo como segmentos oficiais.

A medida, que altera a Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012, consolida o reconhecimento desses segmentos como parte fundamental da estratégia turística da região.

A lei, de autoria do deputado Pepa e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (17), traz diversas alterações na legislação vigente e define o turista religioso como aquele motivado por razões ligadas à fé e o turista esportivo como o que se desloca para praticar esporte ou assistir a eventos do setor.

“É uma conquista grandiosa para o desenvolvimento da nossa política turística. A inclusão dos turismos religioso e esportivo na legislação representa um passo fundamental para aprimorar a experiência turística em Brasília. Essa iniciativa não apenas está em sintonia com as demandas e tendências da Secretária de Turismo, mas também reconhece a riqueza cultural e religiosa única que nossa região oferece. Com essa medida, buscamos proporcionar uma oferta mais diversificada e atraente, atendendo às expectativas dos visitantes e fortalecendo nossa identidade turística”, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Com a inclusão do turismo religioso e esportivo na política estadual, a expectativa é que o Distrito Federal se torne um destino ainda mais atrativo para visitantes nacionais e estrangeiros, impulsionando a economia local e fortalecendo a identidade cultural da região.

Rotas

A Coleção Rotas Brasília, lançada pela secretaria de Turismo, conta com roteiros diversificados, como a Rota da Paz, que abrange templos e monumentos das mais variadas manifestações espirituais, doutrinas e religiões. A coleção também contempla pontos turísticos para a prática esportiva como o Lago Paranoá e o Parque da Cidade.

As informações são da Agência Brasília