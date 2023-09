UBS 4 Rota do Cavalo, em Sobradinho, reabre com mais consultórios

Após três meses de intervenções para ampliação e melhorias, espaço volta a atender moradores da região nesta terça-feira (5)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 4 Rota do Cavalo, localizada em Sobradinho, voltará a atender à população da região nesta terça-feira, 5 de setembro. Durante três meses, o espaço passou por revitalizações, com adequações nos consultórios, além de melhorias na sala de espera e nos banheiros, entre outros.

Antes havia apenas dois consultórios na unidade, agora são cinco para melhor atendimento da comunidade. “As adequações melhoram o acesso da população, a adaptabilidade e o conforto, aumentando assim a qualidade dos serviços prestados”, avalia a supervisora da Gerência de Serviços da Atenção Primária (Gsap) 4 de Sobradinho, Bárbara Carvalho Thomas.

Encerradas em agosto, as intervenções tiveram início em junho. Durante o período da revitalização, os pacientes da UBS 4 foram atendidos na UBS 3 da Nova Colina.

A unidade conta com equipe de médico, enfermeiro e odontólogo, além de serviços de residência multiprofissional. A UBS realiza, mensalmente, cerca de 649 atendimentos, incluindo acolhimento e demandas médicas, de enfermagem e odontológicas.

Acessibilidade

As mudanças atendem ainda a critérios para tornar o espaço público mais acessível. “Como rampas e banheiros para pessoas com necessidades especiais”, pontua a gerente de Apoio Operacional da Atenção Primária à Saúde (GAOAPS) da Região Norte, Joyce Ribeiro. “O maior benefício para a comunidade é ter uma unidade adequada.”

O local também recebeu pintura e houve melhorias nas partes hidráulica e elétrica e no telhado. Agora, a farmácia tem um guichê para organizar melhor os atendimentos e aparelho de ar-condicionado, também com aparelho instalado na sala de vacina. Já a sala do enfermeiro passou a ter banheiro para mais privacidade nas trocas de vestimenta.

As Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada para os atendimentos na Rede de Saúde do Distrito Federal, clique aqui [https://info.saude.df.gov.br/] para saber qual a UBS de referência que atende sua região.