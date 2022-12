Túnel de Taguatinga terá três escadas de emergência

Estruturas deverão ser usadas para evacuar a passagem subterrânea em caso de incêndio

O sistema de segurança do Túnel de Taguatinga não conta apenas com itens automatizados de alta tecnologia. Três escadas de emergência feitas de concreto armado fazem parte do projeto. Elas devem ser usadas para evacuar a passagem subterrânea em caso de incêndio.

A construção das estruturas foi iniciada na última semana. “Começamos pela escada central, que sairá da área técnica do túnel e levará até a Avenida Comercial”, conta o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pela obra. “Fizemos a forma e a armação dos dois primeiros patamares. E, na sexta, já concretamos esse pedaço”. Ao todo, ela terá 26 degraus.

No lado norte do túnel, onde os veículos trafegarão no sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG) – Avenida Elmo Serejo, ficará a maior das três escadas. Com 63 degraus, ela leva do interior da passagem até a área externa, em um ponto próximo à Avenida Comercial. “Já a escada sul, com 37 degraus, leva até a área técnica da passagem”.

Além das escadas, as pistas do Túnel de Taguatinga terão, a cada 60 metros, hidrantes e extintores para um rápido controle de incêndios. A construção contará, ainda, com saídas de emergência munidas de portas corta-fogo. E para garantir a qualidade do ar, o sistema de exaustão terá 52 ventiladores, cada um com 1,3 m de diâmetro.

A potência dos equipamentos será controlada de forma automatizada. O subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria de Obras, Ricardo Terenzi, afirma que sensores de fumaça serão responsáveis por aumentar a velocidade das pás de acordo com a necessidade.

“Se houver um incêndio dentro do túnel, a rotação aumenta o suficiente para aspirar a fumaça e lançá-la para fora da passagem”, explica Terenzi. Três geradores darão autonomia de até 60 minutos para todos os equipamentos de segurança em caso de queda de energia.

Agência Brasília