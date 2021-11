Túnel de Taguatinga atinge 53% de execução

“A previsão de entrega é no primeiro semestre de 2022, para inaugurar e entregar”, disse Paco Britto

Elisa Costa e Guilherme Gomes

[email protected]

Na manhã de quinta-feira (4), o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, vistoriou a construção do túnel de Taguatinga e se mostrou confiante sobre o andamento e entrega da obra aguardada por mais de 137 mil motoristas que trafegam pela região. “A previsão de entrega é no primeiro semestre de 2022, para inaugurar e entregar”, disse o mandatário.

De acordo com Paco Britto, a obra atingiu 53% de execução e vai beneficiar o trânsito dos motoristas que moram nas regiões administradas que cercam o novo túnel. “A importância é a mobilidade e o escoamento do trânsito para Ceilândia, Samambaia e principalmente Taguatinga”, afirmou.

O vice-governador lembrou que, além da construção do túnel, será construído uma espécie de Boulevard acima da estrutura. “Será um ponto de integração da população”, disse Paco.

Túnel de Taguatinga

Até o momento, o Governo do Distrito Federal já investiu R$ 87 milhões na obra, de um total de R$ 275,7 milhões. O montante representa 38,81% da execução financeira do contrato. A previsão é que o túnel de Taguatinga, uma das maiores obras viárias do país, crie cerca de 2 mil empregos até a sua conclusão.

Das 1.064 lamelas que formam a parede do túnel, 987 estão concluídas. E, das 28 lajes previstas para serem concretadas, dez foram executadas. Ainda sobre a concretagem, dos 98.682 m3 previstos, 23.275,60m3 estão feitos, o que representa 24% do total.

Já a etapa de escavação alcançou 17% do total de 596.055,48 m3. O aço aplicado na estrutura está 34% executado, dentro dos 7.923.131,98 kg previstos

