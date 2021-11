População é chamada a completar vacinação contra a covid-19

DF já aplicou 4 milhões de doses de vacinas, mas as pessoas ainda devem estar atentas para completar a imunização, em especial os imunossuprimidos

O foco da Secretaria de Saúde do Distrito Federal é convocar a população para completar o ciclo vacinal. A capital federal superou a marca de 4 milhões de doses aplicadas da vacina contra o covid-19. Foram 2.256.163 como primeira dose, 1.649.275 como segunda dose, 58.363 doses únicas (Janssen) e 130.831 doses de reforço para os idosos e trabalhadores da saúde.

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta (4), foi informado que dos 26 mil imunossuprimidos aptos a receberem a dose adicional, somente 8.328 buscaram a vacina. “A Secretaria de Saúde faz o apelo para essas pessoas, principalmente porque esse público de imunossuprimidos é mais suscetível a adquirir uma infecção”, explicou o diretor de Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos.

As pessoas que se enquadram nas comorbidades listadas no site da Secretaria de Saúde devem procurar um local de vacinação 28 dias após a segunda dose ou dose única. Não é preciso agendar: basta levar o cartão de vacina, documento de identidade com foto e laudo ou relatório médico.

Para este público, a vacina CoronaVac também está disponível para pacientes com indicação médica desse imunizante. No caso de idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde, a dose de reforço pode ser aplicada seis meses após a D2 ou dose única.

Segunda dose

A Secretaria de Saúde também lembrou que o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca passou a ser de oito semanas (56 dias — oito semanas), independentemente da data prevista no cartão de vacina. Para esta sexta (5), por exemplo, já são esperados para a segunda dose os adolescentes de 16 anos que receberam a primeira em 10 de setembro. Será o primeiro dia de vacinação dessa idade.

“Temos observado que muitas pessoas chegam aos postos dizendo não saber do novo prazo”, relatou Fabiano dos Anjos. Para quem tomou a primeira dose do imunizante CoronaVac, está mantido o período de até 28 dias para a segunda dose.

“Recomendamos sempre à população que busque os nossos postos de vacinação. É importante esse entendimento para que a gente amplie a nossa cobertura vacinal”, afirmou o secretário de Saúde, Manoel Pafiadache. O DF já tem 87,44% da sua população acima de 12 anos com a primeira dose tomada e 65,6% já tomaram as duas doses ou a dose única.O secretário adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno, ressaltou a eficácia da vacinação, independentemente da marca do imunizante. “O público em que a gente começa a avançar é um público mais protegido, independentemente do tipo de vacina. Quanto mais a gente evolui na nossa campanha de vacinação, mais a gente protege a nossa população “, disse.“Todas as pesquisas têm indicado a efetividade de todas as vacinas, sem exceção. A vacina boa é aquela que está no braço da pessoa e está protegendo a comunidade”, completou Fabiano dos Anjos.