Tuk-tuks elétricos recolhem mais de 900 toneladas de entulhos no Guará

Iniciado há menos de um ano, o trabalho tem facilitado a vida dos moradores da região administrativa e gerado renda para profissionais

Os triciclos elétricos, mais conhecidos como tuk-tuks, já recolheram mais de 900 toneladas de materiais inservíveis no Guará desde o começo do AutoEco Social, projeto-piloto executado por ex-carroceiros em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Iniciado há menos de um ano, o trabalho tem facilitado a vida dos moradores da região administrativa e gerado renda para os profissionais do segmento.

O AutoEco Social tem o objetivo de substituir as carroças de tração animal pelos triciclos elétricos, que são operados por ex-carroceiros. O projeto funciona no papa-entulho localizado entre as quadras QE 36 e 42 do Guará II. Com cinco carrinhos elétricos, de propriedade do SLU, os trabalhadores atendem ao Disque-Entulho, em que os moradores de toda a cidade ligam solicitando o recolhimento de materiais, como restos de obra, galhos de árvores e móveis usados, entre outros.

“Nós transformamos os ex-carroceiros em verdadeiros agentes ambientais. Atuamos com o projeto em várias frentes, eliminando o sofrimento do animal, a redução da poluição sonora e atmosférica, e geramos renda para os trabalhadores. E assim, cada vez mais, vamos diminuindo a quantidade de carroças no Guará. O nosso objetivo é fazer com que a iniciativa, que já deu certo na cidade, seja expandida para outras regiões administrativas”, declara o presidente do SLU, Silvio Vieira.

O recolhimento dos inservíveis é feito pela Cooperativa de Trabalho de Catadores do Brasil (Cooperlimpo). Um termo de fomento foi assinado entre os cooperados e o SLU para a execução dos serviços. Para o presidente da cooperativa, Mesac da Silva, a iniciativa aumentou os rendimentos dos trabalhadores e foi acolhida pela comunidade.

“A demanda tem sido muito boa. Recebemos até 20 ligações por dia dos moradores solicitando o serviço, fora aqueles populares que se deslocam até o papa-entulho para entregar os resíduos”, diz Mesac. Com a boa recepção da comunidade, os trabalhadores acabam ganhando mais do que quando eram carroceiros. “Hoje, os cooperados têm um salário de cerca de R$ 2.600 líquidos. Nos últimos cinco meses, o ganho da cooperativa com o projeto soma mais de R$ 60 mil, o projeto foi a melhor coisa que aconteceu”, completa o presidente da Cooperlimpo.

Além do recolhimento do entulho, os integrantes da cooperativa fazem a separação e a venda dos materiais recicláveis e, de acordo com o SLU, podem também executar pequenos fretes com os veículos na cidade. “O projeto ajuda a todos: a comunidade, os cooperados e o meio ambiente. Os triciclos elétricos são também mais seguros e confortáveis”, finaliza Silvio Vieira.

Como solicitar o serviço

A população do Guará pode solicitar a coleta de entulhos nas residências pelo valor de R$ 30 por viagem. Para pedir o serviço, o morador pode enviar mensagem por WhatsApp ou ligar no telefone (61) 9856-9741.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília