Trouxemos os empresários para dentro do nosso governo, afirma Ibaneis

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha participou, nesta sexta-feira (16), da sabatina do Fecormércio e descreveu seu governo como “parceiro dos empresários e da população”.

Durante entrevista, Ibaneis ainda prometeu continuar reduzindo impostos, caso seja reeleito, e atrair mais empresas para a capital.

O governador lembrou da redução do desemprego na capital, mesmo diante da pandemia, diminuindo de mais de 300 mil desempregados para 250 mil desempregados em seu governo.

“Trouxemos para dentro do governo todos os empresários do DF para discutir todos os encaminhamentos, mesmo os mais duros. Todas as decisões foram discutidas, e não existe pegadinha nesse governo em relação aos empresários”, disse o mandatário.

Ibaneis falou da redução de tributos com programas como o Pró-Economia e o Pró-Economia II, e que o DF evitou a perda de empresas para outros estados ao equalizar a questão fiscal. “Ao longo do nosso mandato fizemos a política de desfazer esse mar de maldades com as empresas do DF. Todas as medidas adotadas no GDF foram mantidas pelo judiciário, prova da nossa responsabilidade fiscal”, acrescentou.

O chefe do Executivo lembrou que sua gestão assinou duas revisões da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) e encaminhará uma nova revisão ainda no primeiro semestre de 2023.

Outros temas abordados foram a reforma das feiras, a força do turismo no DF e a discussão de ampliação da ocupação do Setor Comercial Sul para uso misto.