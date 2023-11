Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em operação na Rodoviária de Brasília

Foram realizadas duas operações consecutivas na Estação Rodoviária de Brasília (ERB) nos dias 27 e 28 de novembro

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da BASE de Monitoramento e do Grupo Tático Operacional (GTOP 26), desencadeou duas operações consecutivas na Estação Rodoviária de Brasília (ERB) nos dias 27 e 28 de novembro, resultando na prisão de três indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Na noite de 27 de novembro, por volta das 20 horas, a equipe da Base de Monitoramento da ERB, em parceria com o GTOp26, localizou e deteve um indivíduo envolvido em diversas atividades de venda de entorpecentes nas proximidades da Rodoviária de Brasília. Com nove passagens pela polícia, o suspeito foi autuado por tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram encontradas porções fragmentadas de crack em sua posse, além de R$77,00 em dinheiro.

Na madrugada do dia 28 de novembro, por volta de 01:00, a equipe do GTOP 26, em colaboração com a Base de Monitoramento da PMDF, realizou uma segunda ação na ERB, culminando na prisão de um casal envolvido no tráfico de drogas na parte inferior da Rodoviária. O casal foi flagrado em diversas ocasiões realizando a venda de crack no local, e o homem, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas, foi detido durante a operação.