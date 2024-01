Trio é preso após realizar mais de R$ 10 mil em transações com cartão extraviado no Lago Sul

Caso sejam condenados, enfrentarão uma pena que varia de 2 a 8 anos de reclusão

No último dia 20 de agosto de 2023, um episódio de furto de cartão de crédito desencadeou uma série de compras fraudulentas, resultando em um prejuízo significativo para um funcionário de uma embaixada. O fato ocorreu em um estabelecimento comercial no Lago Sul, quando o trabalhador teve seu cartão extraviado.

O responsável por esse crime foi um flanelinha local, que, em conjunto com mais dois comparsas, iniciou uma série de transações fraudulentas em diversos comércios na região de São Sebastião. A vítima, infelizmente, só percebeu o ocorrido alguns dias depois, quando já havia sofrido um prejuízo que ultrapassou os R$ 10.000,00.

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 10ª Delegacia de Polícia (DP) no Lago Sul, deflagrou a Operação Pickpocket, que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva.

Os indivíduos responsáveis pelas fraudes foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde aguardarão detidos o desdobramento do processo.