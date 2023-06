Trio é preso após perseguição no Guará

Após a ação uma arma de fogo e armas brancas foram apreendidas

Três homens foram presos na noite de terça-feira (13) no Guará, após uma perseguição policial. A ação ocorreu depois que policiais militares do 4º Batalhão receberam informações sobre três indivíduos em um Fiat Uno vermelho, que estariam portando armas na QE 40.

Os agentes se dirigiram à quadra indicada e avistaram o veículo na rua 12. Ao ordenar que o condutor parasse, o pedido foi ignorado e o motorista do Uno acelerou, iniciando uma fuga. Durante a perseguição, em uma curva, os ocupantes do veículo jogaram uma arma de fogo pela janela.

Com o apoio de outras viaturas, foi possível interceptar o veículo e realizar a revista nos três ocupantes.

As equipes encontraram um facão e uma faca no interior do veículo. Uma das equipes retornou ao local onde a arma havia sido jogada e recuperou uma pistola calibre 380. Os homens foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência.