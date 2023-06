Omar Aziz: Não é tirando de Brasília que vamos resolver os problemas dos outros Estados’

O político pretende conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e com o relator na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA)

O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator do projeto do arcabouço fiscal, anunciou nesta quarta-feira (14), a intenção de tirar o tema do Fundo Constitucional do Distrito Federal do projeto.

O político pretende conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e com o relator na Câmara, Cláudio Cajado (PP-BA).

Segundo o relator, “Se Brasília está se achando prejudicada, quem sou eu para prejudicar um estado brasileiro? Nós somos uma federação. Seria a mesma coisa que prejudicar o meu Estado. Eu também não gostaria. Tem que ser justo. O que eu não quero para mim, não quero para os outros”, disse.

Em relação ao ajuste para evitar o corte de gastos na proposta de Orçamento, Aziz afirmou que pretende retomar a proposta original do governo de estabelecer a correção do limite pela inflação de janeiro a dezembro do ano anterior.

Aziz disse que tem dialogado com as autoridades envolvidas na discussão das regras fiscais. Incluso o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), a vice-governadora Celina Leão (PP), três senadores e os deputados federais do DF, além do empresário Paulo Octavio, autor da lei do Fundo Constitucional.