Trio é condenado a mais de 25 anos de prisão por latrocínio e roubo majorado em Samambaia

Os crimes tiveram como vítimas o estudante Bernardo Brasil Peres, 18 anos à época dos fatos, e Anna Lívia Barroso

Três homens foram condenados pela justiça de Samambaia a pegar mais de 25 anos de prisão por concurso de agentes e uso de arma branca, de matar um jovem e roubar seus pertences e da namorada em uma praça na cidade. De acordo com a sentença publicada nesta quarta-feira, 10 de maio, Eric Batista Neres e Cleverson Vítor Santana Oliveira foram condenados a 25 anos e quatro meses de prisão. O outro réu, Lucas Souza Santos foi condenado a 29 anos, dois meses e 20 dias de prisão. Os três irão cumprir a pena em regime inicial fechado.

A Promotoria de Justiça responsável pela denúncia considera que o crime cometido foi muito grave e registra que, neste momento, a Justiça Criminal de Samambaia acolheu todos os pedidos do Ministério Público condenando os três autores a penas superiores a 25 anos de reclusão em regime fechado.

Na sentença, a magistrada destacou que “o motivo dos delitos se constituiu pelo desejo de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, restando a vida da vítima Bernardo ceifada”. A juíza também ressaltou que as circunstâncias do delito de roubo majorado se revestem de excepcional gravidade, uma vez que a subtração foi praticada em concurso de agentes e com emprego de arma. “As circunstâncias do latrocínio agravam a situação dos acusados, uma vez que o crime foi praticado sem chance de defesa para o ofendido Bernardo”.

Entenda o caso

Em 2 de setembro de 2022, por volta das 22h, em uma praça pública da QR 208, em Samambaia, o casal foi abordado por Eric, que estava com uma faca, enquanto Lucas observava e dava apoio à ação, de longe. Após Eric atingir a vítima Bernardo com um golpe de faca e levar os pertences das duas vítimas, os réus Eric e Lucas fugiram no veículo dirigido por Cleverson, que os aguardava.

Com informações do MPDF