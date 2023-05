Nova Escola no Itapoã poderá receber 1,2 mil estudantes

O investimento é fruto de um convênio entre Secretaria de Educação (SEE), Terracap e a Novacap

Os moradores do Itapoã poderão contar com mais uma unidade escolar na região. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu mais de R$ 8,3 milhões na construção da Escola Classe 203, no Condomínio Del Lago II, no Itapoã, que terá capacidade para receber até 1,2 mil de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil. O investimento é fruto de um convênio entre Secretaria de Educação (SEE), Terracap e a Novacap.

A Escola Classe 203 tem 4,4 mil m² de área construída e três pavimentos que vão abrigar 18 salas de aula, sala de reforço e de artes, laboratórios de informática e ciências, auditório, biblioteca, refeitório, cozinha e depósito de gêneros alimentícios, secretaria, sala de direção e de apoio, sala de professores e servidores, oito banheiros, parquinho, horta, quadra coberta, guarita, bicicletário e estacionamento com 30 vagas.

Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, “a nova escola é uma garantia para os pais de que seus filhos terão uma escola em excelentes condições com segurança, infraestrutura e qualidade, não só para abrigá-los, mas também para que eles possam de fato ter condições de construir um futuro brilhante”. Com a conclusão da obra, a Secretaria de Educação passa a assumir a gestão, para implementar o mobiliário e entregar, formalmente, a unidade escolar para a população.

*Com informações da Agência Brasília