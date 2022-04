Trio com passagem criminal age e rouba dois carros em Valparaíso

Os detidos possuem três passagens pela polícia, agindo juntos em roubos anteriores

Três homens foram presos pelo roubo de dois carros no município de Valparaíso, na tarde desta quinta-feira, 21. A ação que resultou na captura do grupo foi realizada por Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29). Os detidos possuem três passagens pela polícia, agindo juntos em roubos anteriores.

O trio invadiu um lava jato, onde estavam os carros de clientes, e fugiram levando um Fiat/Pálio e um Renault/Kwid.

A Polícia Militar do estado de Goiás (PMGO) conseguiu localizar o Pálio abandonado. Eles informaram o fato para PMDF, pois o DF poderia ser o destino do outro veículo.

A equipe do Gtop 29 se posicionou na DF – 290 e avistou o Renault/Kwid. O carro foi interceptado e abordado. Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento da perseguição. Veja:

Os três assaltantes foram detidos e um revólver calibre 32 com seis munições foi apreendido.

A PMGO foi até o local da abordagem com as vítimas do assalto que reconheceram os criminosos. Eles foram conduzidos à 20ª Delegacia para registro da ocorrência.