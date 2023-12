Treze regiões administrativas terão vacinação neste sábado (2)

No domingo (3), haverá um único local de atendimento: a quadra de esportes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 25, na QNP 9, em Ceilândia

Este fim de semana será de vacinação no Distrito Federal. Ao todo, 13 regiões administrativas terão equipes trabalhando neste sábado (2). Haverá atendimento desde bebês até idosos, com vacinas contra covid-19, gripe e outras doenças. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Quem quiser se vacinar deve comparecer com documento de identificação e, se tiver, a caderneta de vacinação. A equipe de saúde avalia a cobertura vacinal de cada pessoa e, conforme a necessidade, pode aplicar mais de uma vacina no mesmo dia, de acordo com o indicado no calendário de vacinação. Por exemplo: é possível um adulto receber um reforço contra covid-19 e o imunizante de febre amarela na mesma ocasião.

No domingo (3), haverá um único local de atendimento: a quadra de esportes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 25, na QNP 9, em Ceilândia. O atendimento por lá vai ocorrer das 13h às 18h. Na segunda-feira (4), volta o atendimento normal nas mais de 100 salas de vacina do Distrito Federal.

*Com informações da Agência Brasília