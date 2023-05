Três toneladas de massa asfáltica para tapar buracos no SOF Sul

O gerente de operações Michael Alves, de 36 anos, expressou satisfação ao perceber as equipes da Novacap atuando na Quadra 2

As equipes da Divisão de Manutenção de Vias (Dimav) da Novacap iniciaram, nesta quarta-feira (31), ações para tapar buracos e terminar com os desníveis da região do Setor de Oficinas Sul (SOF Sul). Neste primeiro dia de atuação, foram utilizadas três toneladas de massa asfáltica.

O gerente de operações Michael Alves, de 36 anos, expressou satisfação ao perceber as equipes da Novacap atuando na Quadra 2. “Nós estávamos sofrendo com esses buracos aqui na via, realmente causa um transtorno muito grande aos motoristas e também ao fluxo intenso de ônibus que temos. Quero parabenizar a Novacap por esse trabalho de reconstrução”, disse Alves.

A chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav) da Novacap, Walquíria Marra, destacou a importância do trabalho da empresa para a segurança do tráfego no SOF Sul. “O período de estiagem nos proporciona a condição ideal para aplicação do CBUQ. Os serviços de manutenção de vias estão sendo intensificados pela Novacap, devolvendo hoje a segurança ao tráfego no SOF Sul”, afirmou Marra.

A manutenção de vias tem sido uma prioridade para a Novacap, que está aproveitando as condições climáticas para realizar a aplicação do CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), também conhecido como massa asfáltica quente.

*Com informações da Agência Brasília