Três regiões sem energia nesta 5ª (8), para manutenção e construção de rede

As interrupções ocorrerão em endereços no Plano Piloto, Ceilândia e Park Way

Alguns endereços no Plano Piloto, em Ceilândia e no Park Way ficarão, nesta quinta-feira (8), sem energia. As interrupções ocorrerão para que sejam feitos serviços de manutenção e de construção de rede nas regiões administrativas.

Em Ceilândia, o desligamento será das 8h30 às 16h, para a construção da rede de energia. Os endereços afetados são DF-180, km 56, lotes 13, A, CL 6, Núcleo Rural Taguatinga e Quadra 1; Fazenda Laje Jiboia, chácaras 2, 23, Guariroba e Palmeira e Núcleo Rural Guariroba, BR-060, km 9, chácaras 57, 59 e 60.

No Park Way, a interrupção será no Setor de Mansões, Quadra 17, conjuntos 6 e 7, para manutenção da rede. A falta de energia ocorrerá das 8h às 16h.

No Plano Piloto, o mesmo serviço será realizado das 8h às 12h, afetando no horário a área da 912 Sul, Conjunto A.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília