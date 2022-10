Três regiões sem água nesta terça (1º) para manutenção da rede

O abastecimento, que é feito pela Caesb, será interrompido das 11h às 23h em localidades do Paranoá, Itapoã e Lago Norte

Os sistemas de abastecimento de água nas regiões do Paranoá, Itapoã e Lago Norte passarão por melhorias nesta terça-feira (1º). Com isso, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará uma interrupção temporária no fornecimento das 11h às 23h.

No Paranoá, o abastecimento será interrompido em toda a região, incluindo o Setor de Chácaras e só não afetará o Paranoá Parque. Para não comprometer o atendimento de pacientes e o trabalho de servidores, o abastecimento do Hospital Regional do Paranoá será feito com suporte de caminhões-pipa.

O Itapoã também passa o dia sem água, incluindo Sobradinho dos Melos, Condomínio Entrelagos, Novo Horizonte e La Font.

Já no Lago Norte, o desligamento está programado para o Setor de Mansões Lago Norte (SMLN) Quadra 13, MI TR 7 Chácaras, MI TR 13 Chácaras e Usina Hidrelétrica da Barragem do Paranoá.

A empresa orienta os usuários a deixarem uma reserva mínima de água – correspondente ao consumo médio diário – para, com isso, não serem afetados pela interrupção no fornecimento.

Segundo o Parágrafo Único da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do espaço. Mais informações pelo número 115.

Com informações da Agência Brasília